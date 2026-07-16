Ночью 16 июля 2026 года в Киеве прогремели взрывы

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью в четверг, 16 июля. В столице продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за ракетной угрозы.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что РФ атакует город баллистическими ракетами, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Что известно о взрывах в Киеве ночью 16 июля

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:46. В 00:46 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты. В 00:47 военные уточнили, что вражеских целей две.



"Находитесь в безопасных местах! Враг атакует город баллистическими ракетами", — говорится в сообщении Ткаченко.



В 01:02 военные сообщили, что на Киев держат курс еще четыре ракеты.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 16 июля

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 01:04 16 июля 2026 года. Фото: Карта воздушных тревог

По состоянию на 01:04 воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях. Также на карте воздушных тревог красная часть Донецкой области.

ОБНОВЛЕНО В 01:09: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе произошло попадание в складские помещения, а в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки.

Читайте также:

ОБНОВЛЕНО В 01:19: По другому адресу в Дарницком районе ракета попала в нежилое здание. Там и в Святошинском районе, где произошло попадание в склады, вспыхнули пожары.

Скриншот сообщений Виталия Кличко

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Екатерину Поп сообщал, что после российской атаки 14 июля над Киевом образовался смог. Специалисты проверяли качество воздуха, чтобы выяснить, нет ли в нем веществ, которые могут нанести вред здоровью людей. От обстрела больше всего пострадал Дарницкий район.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины писал, что в ночь на 14 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах. В нескольких местах, в частности на территории школы-интерната, упали обломки.