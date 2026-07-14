Смог в Киеве после атаки РФ: в КГВА заявили о проверке качества воздуха

Смог в Киеве после атаки РФ на Киев 14 июля 2026 года. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

После очередного российского обстрела в Киеве специалисты проверяют качество воздуха из-за смога, образовавшегося в отдельных районах города. Им предстоит выяснить, представляет ли он угрозу для здоровья людей. Больше всего от атаки пострадал Дарницкий район столицы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп во вторник, 14 июля.

Смог в Киеве после российского обстрела: комментарий пресс-секретаря КГВА

Сегодня, 14 июля, после очередной российской атаки в Киеве продолжаются измерения качества воздуха. Специалисты проверяют, не представляет ли смог, образовавшийся после обстрела, угрозы для здоровья жителей столицы.

"После проведения необходимых измерений станет ясно, представляет ли он опасность для жизни и здоровья жителей, и будет предоставлено официальное сообщение после фиксации и измерений совместно со службами относительно вредных показателей в окружающей среде, но пока такой информации не поступало", — отметила пресс-секретарь КГВА.

По словам Екатерины Поп, больше всего от вражеского удара пострадал Дарницкий район. Целью российского оружия стала территория детской школы-интерната.

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Взрывная волна выбила окна в учебном заведении, рядом образовалась воронка, а также частично поврежден фасад вспомогательного здания.

Сейчас на месте работают коммунальные службы. Они оценивают нанесенный ущерб и убирают территорию после российского обстрела.

По словам Екатерины Поп, несущие конструкции здания не пострадали. Также в результате атаки никто не пострадал, а местные жители не обращались за медицинской помощью.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками, вызвав пожары в Голосеевском и Дарницком районах. Также в столице зафиксировали падение обломков, в частности на территории школы-интерната, где взрывная волна повредила здания. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 14 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву, после чего в столице раздалась серия мощных взрывов. В Голосеевском районе в результате попаданий загорелись складские помещения, а в Дарницком — вспыхнули автомобили. Во время атаки в Киеве действовали силы противовоздушной обороны.