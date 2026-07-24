Взрывы в Киеве во время тревоги: что известно о нападении

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В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительным данным, в столице и области задействованы силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные жители и мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги

Днем в Киеве были слышны взрывы. Звуки раздались на фоне объявленной воздушной тревоги.

По предварительной информации, в регионе могла действовать противовоздушная оборона. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания опасности.

Официальной информации о последствиях атаки, повреждениях или пострадавших пока нет.

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