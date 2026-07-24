Взрывы в Киеве во время тревоги: что известно о нападении

В Киеве раздались взрывы: Россия атакует столицу ракетами
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительным данным, в столице и области задействованы силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают местные жители и мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги
Днем в Киеве были слышны взрывы. Звуки раздались на фоне объявленной воздушной тревоги.
По предварительной информации, в регионе могла действовать противовоздушная оборона. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания опасности.
Официальной информации о последствиях атаки, повреждениях или пострадавших пока нет.
Власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Новость пополняется...