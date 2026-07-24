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Головна Київ У Києві пролунали вибухи: Росія атакує столицю ракетами

У Києві пролунали вибухи: Росія атакує столицю ракетами

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 11:32
Вибухи у Києві під час тривоги: що відомо про атаку
Термінова новина

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Попередньо, у столиці та області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У денний час у Києві було чути вибухи. Звуки пролунали на тлі оголошеної повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, у регіоні могла працювати протиповітряна оборона. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки, пошкоджень чи постраждалих наразі немає.

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Київ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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