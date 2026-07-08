В Киеве раздались взрывы: столица под ударом баллистики
Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью в среду, 8 июля. В столице продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического оружия.
Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что город подвергся баллистическому удару, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Киеве ночью 8 июля
Воздушную тревогу в столице объявили в 00:32. В 00:34 Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе баллистического удара с севера.
"Враг атакует город баллистическими ракетами. Находитесь в укрытиях!" — отметил в 00:32 глава ГВА Тимур Ткаченко.
ОБНОВЛЕНО В 01:34: Известно об одном пострадавшем.
ОБНОВЛЕНО В 01:40: Число пострадавших возросло до двух человек. Одного из раненых госпитализировали.
Где еще объявили воздушную тревогу ночью 8 июля
По состоянию на 00:33 воздушная тревога, кроме столицы, продолжается в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Одесской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщали, что в Киеве завершили аварийно-восстановительные работы на всех объектах, которые получили повреждения в результате удара в ночь на 6 июля. 19 человек погибли. Еще 61 человек получил ранения.
Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника сообщал, что число жертв ночной атаки на Киевскую область 6 июня возросло до девяти человек. В больнице скончался один из пострадавших. Во время обстрела этот мужчина получил тяжелые ранения.
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