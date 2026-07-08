В Киеве раздались взрывы: столица под ударом баллистики

Дым после взрывов. Фото иллюстративное: AP

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью в среду, 8 июля. В столице продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического оружия.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что город подвергся баллистическому удару, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Киеве ночью 8 июля

Воздушную тревогу в столице объявили в 00:32. В 00:34 Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе баллистического удара с севера.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

"Враг атакует город баллистическими ракетами. Находитесь в укрытиях!" — отметил в 00:32 глава ГВА Тимур Ткаченко.

ОБНОВЛЕНО В 01:34: Известно об одном пострадавшем.

ОБНОВЛЕНО В 01:40: Число пострадавших возросло до двух человек. Одного из раненых госпитализировали.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 8 июля

По состоянию на 00:33 воздушная тревога, кроме столицы, продолжается в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Одесской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщали, что в Киеве завершили аварийно-восстановительные работы на всех объектах, которые получили повреждения в результате удара в ночь на 6 июля. 19 человек погибли. Еще 61 человек получил ранения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника сообщал, что число жертв ночной атаки на Киевскую область 6 июня возросло до девяти человек. В больнице скончался один из пострадавших. Во время обстрела этот мужчина получил тяжелые ранения.