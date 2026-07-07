Атака РФ на Киев 6 июля: ГСЧС завершила ликвидацию последствий

Атака на Киев 6 июля: спасатели завершили работы на всех участках
В Киеве завершили ликвидацию последствий российского удара, произошедшего 6 июля. Аварийно-восстановительные работы на всех поврежденных объектах столицы полностью завершены. В результате вражеского удара погибли 19 человек, еще 61 человек получил ранения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС во вторник, 7 июля.
В Киеве завершены поисково-спасательные работы на всех участках
В ГСЧС отметили, что спасатели завершили работы на всех объектах, пострадавших в результате российской атаки. Специалисты демонтировали аварийные конструкции, расчистили территории и вывезли строительный мусор.
Наибольший объем работ был выполнен в Подольском районе столицы, где демонтировали и вывезли 1 580 кубических метров строительного мусора.
Всего к ликвидации последствий атаки были привлечены 394 спасателя и 95 единиц техники ГСЧС. На всех поврежденных объектах демонтировали аварийные конструкции, вывезли более 1,5 тысячи тонн строительного мусора и очистили строительные конструкции на площади около 305 квадратных метров.
По данным ГСЧС, в результате российского удара по Киеву погибли 19 человек, ещё 61 человек пострадал.
Новини.LIVE сообщали, что Генштаб ВСУ заявил, что объект в Вишневом Киевской области, где после российской атаки произошла повторная детонация, не находится в подчинении украинской армии. В ведомстве также напомнили, что размещать склады боеприпасов и другие подобные объекты вблизи жилой застройки запрещено. Из-за угрозы повторной детонации в Вишневом ранее эвакуировали почти 500 жителей.
Новини.LIVE также сообщали, что число погибших в результате российского удара по Киевской области 6 июля возросло до девяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеской атаки. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.