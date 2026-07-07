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Главная Киев Атака на Киев 6 июля: спасатели завершили работы на всех участках

Атака на Киев 6 июля: спасатели завершили работы на всех участках

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Дата публикации 7 июля 2026 21:34
Атака РФ на Киев 6 июля: ГСЧС завершила ликвидацию последствий
Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 6 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

В Киеве завершили ликвидацию последствий российского удара, произошедшего 6 июля. Аварийно-восстановительные работы на всех поврежденных объектах столицы полностью завершены. В результате вражеского удара погибли 19 человек, еще 61 человек получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС во вторник, 7 июля.

Наслідки атаки РФ на Київ 6 липня
Разрушения в результате удара РФ по Киеву 6 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

В Киеве завершены поисково-спасательные работы на всех участках

В ГСЧС отметили, что спасатели завершили работы на всех объектах, пострадавших в результате российской атаки. Специалисты демонтировали аварийные конструкции, расчистили территории и вывезли строительный мусор.

Наибольший объем работ был выполнен в Подольском районе столицы, где демонтировали и вывезли 1 580 кубических метров строительного мусора.

Всего к ликвидации последствий атаки были привлечены 394 спасателя и 95 единиц техники ГСЧС. На всех поврежденных объектах демонтировали аварийные конструкции, вывезли более 1,5 тысячи тонн строительного мусора и очистили строительные конструкции на площади около 305 квадратных метров.

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По данным ГСЧС, в результате российского удара по Киеву погибли 19 человек, ещё 61 человек пострадал.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Генштаб ВСУ заявил, что объект в Вишневом Киевской области, где после российской атаки произошла повторная детонация, не находится в подчинении украинской армии. В ведомстве также напомнили, что размещать склады боеприпасов и другие подобные объекты вблизи жилой застройки запрещено. Из-за угрозы повторной детонации в Вишневом ранее эвакуировали почти 500 жителей.

Новини.LIVE также сообщали, что число погибших в результате российского удара по Киевской области 6 июля возросло до девяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеской атаки. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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