В Киеве разоблачили сеть, которая готовила убийства военных и волонтеров
Дата публикации 31 марта 2026 10:36
В Киеве разоблачили агентурную сеть России, которая готовила заказные убийства военных и волонтеров. Координацию осуществлял кадровый сотрудник ГРУ РФ. К выполнению привлекли четырех человек.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Офисе Генерального прокурора.
"Группа действовала по четкому плану: один исполнитель должен был совершать убийства, другие — отвечали за транспорт, логистику и прикрытие. Еще один участник получал данные из закрытых баз и передавал их представителям РФ", — говорится в сообщении.
