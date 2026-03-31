В Киеве разоблачили сеть, которая готовила убийства военных и волонтеров

Срочная новость

В Киеве разоблачили агентурную сеть России, которая готовила заказные убийства военных и волонтеров. Координацию осуществлял кадровый сотрудник ГРУ РФ. К выполнению привлекли четырех человек.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Офисе Генерального прокурора.

"Группа действовала по четкому плану: один исполнитель должен был совершать убийства, другие — отвечали за транспорт, логистику и прикрытие. Еще один участник получал данные из закрытых баз и передавал их представителям РФ", — говорится в сообщении.

Новость дополняется...