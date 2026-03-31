У Києві викрили мережу, яка готувала вбивства військових і волонтерів

У Києві викрили агентурну мережу Росії, яка готувала замовні вбивства військових і волонтерів. Координацію здійснював кадровий співробітник ГРУ РФ. До виконання залучили чотирьох осіб.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Офісі Генерального прокурора.

Діяльність агентурної мережі

За даними слідства, координацію здійснював кадровий співробітник ГРУ РФ. Саме він визначав цілі, розподіляв ролі та керував підготовкою злочинів. До виконання завдань залучили чотирьох осіб:

керівника охоронної фірми,

правоохоронця,

колишнього засудженого,

жінку, яка забезпечувала перевезення.

"Група діяла за чітким планом. Один із учасників мав безпосередньо вчиняти вбивства, інші відповідали за транспорт, логістику та прикриття. Окрему роль виконував учасник, який отримував інформацію з закритих баз і передавав її представникам РФ", — йдеться у повідомленні.

Для пересування учасники використовували автомобілі з проблисковими маячками, маскуючись під охоронну службу. Це дозволяло їм безперешкодно залишати місця вчинення злочинів. Зброю та боєприпаси вони отримували зі спеціально облаштованих схронів у Київській та Черкаській областях.

Відомо, що зловмисники також готували серію вбивств із застосуванням вибухівки — її планували закладати під автомобілі потенційних жертв.

Затримання учасників мережі

Фігурантів затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві. Під час обшуків у них вилучили зброю, мобільні телефони, сім-картки та інші речові докази.

Затримання підозрюваного. Фото: прокуратура України

Наразі затриманим повідомлено про підозру за низкою тяжких статей, зокрема:

державну зраду,

замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб,

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Дії організаторів, які перебувають на території РФ, додатково кваліфіковано як замах на диверсію.

"Санкції інкримінованих статей передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних, зокрема тих, хто переховується за кордоном", — зазначили в Офісі генпрокурора.

