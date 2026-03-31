Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві викрили мережу, яка готувала вбивства військових і волонтерів

У Києві викрили мережу, яка готувала вбивства військових і волонтерів

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 10:36
Затримання підозрюваного. Фото: ОГП

У Києві викрили агентурну мережу Росії, яка готувала замовні вбивства військових і волонтерів. Координацію здійснював кадровий співробітник ГРУ РФ. До виконання залучили чотирьох осіб.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Офісі Генерального прокурора. 

Діяльність агентурної мережі

За даними слідства, координацію здійснював кадровий співробітник ГРУ РФ. Саме він визначав цілі, розподіляв ролі та керував підготовкою злочинів. До виконання завдань залучили чотирьох осіб:

  • керівника охоронної фірми,
  • правоохоронця,
  • колишнього засудженого,
  •  жінку, яка забезпечувала перевезення.

"Група діяла за чітким планом. Один із учасників мав безпосередньо вчиняти вбивства, інші відповідали за транспорт, логістику та прикриття. Окрему роль виконував учасник, який отримував інформацію з закритих баз і передавав її представникам РФ", — йдеться у повідомленні. 

Для пересування учасники використовували автомобілі з проблисковими маячками, маскуючись під охоронну службу. Це дозволяло їм безперешкодно залишати місця вчинення злочинів. Зброю та боєприпаси вони отримували зі спеціально облаштованих схронів у Київській та Черкаській областях.

Відомо, що зловмисники також готували серію вбивств із застосуванням вибухівки — її планували закладати під автомобілі потенційних жертв.

Затримання учасників мережі

Фігурантів затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві. Під час обшуків у них вилучили зброю, мобільні телефони, сім-картки та інші речові докази.

Обшуки у підозрюваних. Фото: прокуратура України
Затримання підозрюваного. Фото: прокуратура України

Наразі затриманим повідомлено про підозру за низкою тяжких статей, зокрема:

  • державну зраду,
  • замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, 
  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Дії організаторів, які перебувають на території РФ, додатково кваліфіковано як замах на диверсію.

"Санкції інкримінованих статей передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних, зокрема тих, хто переховується за кордоном", — зазначили в Офісі генпрокурора. 

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому стало відомо, що СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував замах на волонтера Сергія Стерненка. Ще понад десять учасників групи взято під варту.

Крім того, Служба безпеки оголосила підозру полковнику РФ, який обстрілював будинки в Покровську. Такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Київ вбивство шпигунство
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації