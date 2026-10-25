Бахматов рассказал, сколько поврежденных домов в Киеве сейчас восстанавливают

Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

В Киеве в результате российских атак повреждено около четырех тысяч жилых домов, однако восстановительные работы сейчас проводятся только в 300 из них. Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что оперативное реагирование на обстрелы в столице налажено, однако дальнейшее восстановление жилья затягивается из-за длительных экспертиз и других трудностей.

Об этом Бахматов рассказал в эфире "Киевского времени", сообщает Новини.LIVE.

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Затягивается восстановление домов в Киеве

По словам Бахматова, столичные службы оперативно реагируют на последствия российских ударов, однако процесс восстановления поврежденного жилья остается проблемным. В частности, затягивается экспертиза технического состояния здания, которая может длиться около месяца. При этом отдельные многоэтажки не восстанавливают более года.

Глава Деснянского района отметил, что из примерно четырех тысяч поврежденных жилых домов ремонтные работы ведутся только в 300.

Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС

Отдельно Бахматов прокомментировал ситуацию с многоэтажкой в Деснянском районе, которая пострадала от российской атаки 13 октября.

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По его словам, восстановлением здания планируют заниматься районные власти. Если удастся получить необходимое финансирование, которое сейчас зависит от КГГА, а экспертиза не выявит критических повреждений несущих конструкций, работы надеются завершить в течение следующего года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве закупают первые 14 мобильных укрытий для установки возле остановок общественного транспорта. Конструкции планируют размещать прежде всего там, где поблизости нет стационарных убежищ или подземных переходов.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 24 октября российские войска атаковали Оболонский район Киева. Под удар попал частный жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Во время атаки Воздушные силы также предупреждали о реактивных беспилотниках над столицей.