Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве ремонтируют лишь 300 из 4 тысяч поврежденных домов

В Киеве ремонтируют лишь 300 из 4 тысяч поврежденных домов

Ua ru
25 октября 2026 12:33
Эксклюзив
Бахматов рассказал, сколько поврежденных домов в Киеве сейчас восстанавливают
Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

В Киеве в результате российских атак повреждено около четырех тысяч жилых домов, однако восстановительные работы сейчас проводятся только в 300 из них. Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что оперативное реагирование на обстрелы в столице налажено, однако дальнейшее восстановление жилья затягивается из-за длительных экспертиз и других трудностей.

Об этом Бахматов рассказал в эфире "Киевского времени", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Затягивается восстановление домов в Киеве

По словам Бахматова, столичные службы оперативно реагируют на последствия российских ударов, однако процесс восстановления поврежденного жилья остается проблемным. В частности, затягивается экспертиза технического состояния здания, которая может длиться около месяца. При этом отдельные многоэтажки не восстанавливают более года.

Глава Деснянского района отметил, что из примерно четырех тысяч поврежденных жилых домов ремонтные работы ведутся только в 300.

Поврежденный дом в Киеве
Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС

Отдельно Бахматов прокомментировал ситуацию с многоэтажкой в Деснянском районе, которая пострадала от российской атаки 13 октября.

Читайте также:

По его словам, восстановлением здания планируют заниматься районные власти. Если удастся получить необходимое финансирование, которое сейчас зависит от КГГА, а экспертиза не выявит критических повреждений несущих конструкций, работы надеются завершить в течение следующего года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве закупают первые 14 мобильных укрытий для установки возле остановок общественного транспорта. Конструкции планируют размещать прежде всего там, где поблизости нет стационарных убежищ или подземных переходов.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 24 октября российские войска атаковали Оболонский район Киева. Под удар попал частный жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Во время атаки Воздушные силы также предупреждали о реактивных беспилотниках над столицей.

обстрелы инфраструктура восстановление Максим Бахматов жилые дома
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации