Бахматов розповів, скільки пошкоджених будинків у Києві зараз відновлюють

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС України

У Києві внаслідок російських атак пошкоджено близько чотирьох тисяч житлових будинків, однак відновлювальні роботи наразі проводять лише у 300 із них. Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що оперативне реагування на обстріли у столиці налагоджене, проте подальша відбудова житла затягується через тривалі експертизи та інші труднощі.

Про це Бахматов розповів в ефірі "Київського часу", повідомляє Новини.LIVE.

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Затягується відбудова будинків у Києві

За словами Бахматова, столичні служби оперативно реагують на наслідки російських ударів, однак процес відновлення пошкодженого житла залишається проблемним. Зокрема, затягується експертиза технічного стану будівлі, яка може тривати близько місяця. При цьому окремі багатоповерхівки не відновлюють понад рік.

Голова Деснянського району зазначив, що із приблизно чотирьох тисяч пошкоджених житлових будинків ремонтні роботи ведуться лише у 300.

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС

Окремо Бахматов прокоментував ситуацію з багатоповерхівкою в Деснянському районі, яка постраждала від російської атаки 13 жовтня.

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За його словами, відновленням будівлі планує займатися районна влада. Якщо вдасться отримати необхідне фінансування, яке наразі залежить від КМДА, а експертиза не виявить критичних пошкоджень несучих конструкцій, роботи сподіваються завершити протягом наступного року.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Києві закуповують перші 14 мобільних укриттів для встановлення біля зупинок громадського транспорту. Конструкції планують розміщувати насамперед там, де поблизу немає стаціонарних сховищ або підземних переходів.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 24 жовтня російські війська атакували Оболонський район Києва. Під ударом опинився приватний житловий будинок, унаслідок чого постраждали двоє людей. Під час атаки Повітряні сили також попереджали про реактивні безпілотники над столицею.