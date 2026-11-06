Люди набирают воду из цистерн. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве зимой могут возникнуть серьезные перебои с водоснабжением и канализацией из-за проблем с электроснабжением. Резервную систему питания для этих объектов планируют полноценно запустить только в январе 2027 года. Хотя ее установку обсуждали еще в прошлом году, к заказу оборудования приступили только весной этого года.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная.

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Киев рискует остаться без воды

По словам Леси Забуранной, комиссия рассмотрела состояние водоснабжения и водоотведения столицы, а также их зависимость от стабильной работы электросети. Для нормального функционирования системы требуется электроэнергия, которая обеспечивает работу насосов. Если питание пропадает или его недостаточно, необходимо использовать резервные источники.

"Для того чтобы работали системы водоснабжения и водоотведения, нужно иметь три базовых сценария. Идеальный — это когда есть необходимое количество электроэнергии, все насосы работают в рабочем режиме и мы не испытываем никаких проблем", — пояснила Леся Забуранная.

По её словам, наибольшие трудности возникли именно с подготовкой резервной системы питания. Хотя этот вопрос начали рассматривать ещё в 2025 году, к проведению тендеров и заказу оборудования приступили лишь весной 2026-го.

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Когда заработает резервное питание

Леся Забуранна сообщила, что руководство Киевской городской государственной администрации проинформировало комиссию о сроках поставки необходимого оборудования. В связи с особенностями его изготовления и доставки установки должны поступить в конце года.

"Все оборудование, согласно заверениям руководства Киевской городской государственной администрации, поступит только в конце декабря. Потребуется ещё некоторое время на подключение. Поэтому фактически резервная система электроснабжения водоснабжения и водоотведения сможет полноценно заработать в январе", — отметила народный депутат.

Какие проблемы могут возникнуть

Народный депутат объяснила, что риски для водоснабжения возрастают из-за повреждений энергетической инфраструктуры столицы. В частности, она упомянула повреждения столичного энергетического кольца, из-за которых возможны перебои с электричеством и колебания напряжения.

"Если будут перебои с электроэнергией, если будут скачки напряжения, которые наблюдаются сейчас вследствие повреждения, в частности, столичного кольца, то, конечно, у нас сложится довольно сложная, я бы сказала, даже глобальная ситуация с водоснабжением и водоотведением", — предупредила Леся Забуранная.

В то же время она подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от состояния энергосистемы. Если электроснабжение удастся стабилизировать и не возникнет новых чрезвычайных обстоятельств, серьезных проблем с водой можно будет избежать.

Новини.LIVE сообщали, что 1 октября эксперт Станислав Игнатьев сообщил о ракетном ударе по Дарницкой ТЭЦ. По его словам, россияне выпустили по объекту пять ракет, пытаясь нарушить стабильное электроснабжение левого берега столицы. В результате удара погиб водитель грузовика.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что "Киевводоканал" предложил повысить тариф на водоснабжение до 110 гривен за кубометр в 2027 году. В то же время эксперты призвали не торопиться с таким решением. Они настаивали на проведении комплексного аудита предприятия, чтобы проверить обоснованность его расходов.