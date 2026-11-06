Люди набирають воду з цистерн. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві взимку можуть виникнути серйозні перебої з водопостачанням та каналізацією через проблеми з електроенергією. Резервну систему живлення для цих об'єктів планують повноцінно запустити лише у січні 2027 року. Хоча її встановлення обговорювали ще торік, до замовлення обладнання дійшли лише навесні цього року.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Леся Забуранна.



Реклама

Київ ризикує залишитися без води

За словами Лесі Забуранної, комісія розглянула стан водопостачання та водовідведення столиці, а також їхню залежність від стабільної роботи електромережі. Для нормального функціонування системи потрібна електроенергія, яка забезпечує роботу насосів. Якщо живлення зникає або його недостатньо, необхідно використовувати резервні джерела.

"Для того, щоб працювало водопостачання і водовідведення, потрібно мати три базові сценарії. Ідеальний — це коли є необхідна кількість електроенергії, всі насоси працюють у робочому режимі і ми не відчуваємо жодних проблем", — пояснила Леся Забуранна.

За її словами, найбільші труднощі виникли саме з підготовкою резервної системи живлення. Хоча це питання почали розглядати ще у 2025 році, до проведення тендерів та замовлення обладнання дійшли лише навесні 2026-го.

Читайте також:

Коли запрацює резервне живлення

Леся Забуранна повідомила, що керівництво Київської міської державної адміністрації поінформувало комісію про терміни постачання необхідного обладнання. Через особливості його виготовлення та доставки установки мають надійти наприкінці року.

"Усе устаткування, відповідно до того, у чому нас запевнило керівництво Київської міської державної адміністрації, надійде лише наприкінці грудня. Потрібен ще певний час на підключення. Тому фактично резервна система живлення водопостачання і водовідведення повноцінно зможе запрацювати у січні", — зазначила народна депутатка.

Які проблеми можуть виникнути

Народна депутатка пояснила, що ризики для водопостачання зростають через пошкодження енергетичної інфраструктури столиці. Зокрема, вона згадала пошкодження столичного енергетичного кільця, через які можливі перебої з електрикою та коливання напруги.

"Якщо будуть перебої з електроенергією, якщо будуть стрибки напруги, які є зараз унаслідок пошкодження, зокрема, столичного кільця, то, звичайно, ми матимемо доволі складну, я б сказала, навіть глобальну ситуацію з водопостачанням і водовідведенням", — попередила Леся Забуранна.

Водночас вона наголосила, що подальша ситуація залежатиме від стану енергосистеми. Якщо електропостачання вдасться стабілізувати та не виникне нових надзвичайних обставин, серйозних проблем із водою можна буде уникнути.

Новини.LIVE писали, що 1 жовтня експерт Станіслав Ігнатьєв повідомив про ракетний удар по Дарницькій ТЕЦ. За його словами, росіяни випустили по об'єкту п'ять ракет, намагаючись порушити стабільне електропостачання лівого берега столиці. Внаслідок удару загинув водій вантажівки.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що "Київводоканал" запропонував підвищити тариф на водопостачання до 110 гривень за кубометр у 2027 році. Водночас експерти закликали не поспішати з таким рішенням. Вони наполягали на проведенні комплексного аудиту підприємства, щоб перевірити обґрунтованість його витрат.