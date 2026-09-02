Продолжительность воздушных тревог в Киеве: данные Андрея Коваленко

Правоохранители исследуют обломки боевой части дрона. Фото: REUTERS/Глеб Гаранич

Киевляне проводят значительно меньше времени в укрытиях, поскольку общая продолжительность воздушных тревог в столице стремительно сокращается. За последние шесть дней время опасности сократилось с более чем 13 до 5 часов в сутки. Кроме того, силы противовоздушной обороны стали лучше отражать атаки российских барражирующих БпЛА «Бандероль».

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Новини.LIVE.

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В Киеве сократилась продолжительность воздушных тревог

Показатели сбивания российских баражирующих дронов «Бандероль» украинскими защитниками на данный момент превысили отметку в 80%. По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в дальнейшем эта цифра будет продолжать расти. Именно результативность ликвидации воздушных целей напрямую влияет на время, которое жители столицы вынуждены проводить в укрытиях.

О положительной динамике свидетельствует статистика за последние шесть дней, опубликованная главой ведомства. Согласно обнародованной инфографике, суммарное время опасности в Киеве стремительно сокращается. Если в ночь с 27 на 28 августа сирены звучали 14 раз, а общая продолжительность угрозы составила 13 часов и 3 минуты, то в начале осени ситуация кардинально изменилась.

Динамика воздушных тревог в Киеве с 27 августа по 2 сентября. Фото: ЦПД СНБО

Данные за ночь с 1 на 2 сентября показывают заметное снижение обоих показателей. Количество сигналов воздушной тревоги сократилось до 10, тогда как общее время, которое киевляне провели под угрозой вражеского обстрела, сократилось более чем вдвое — до 5 часов 21 минуты.

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Новини.LIVE сообщали, что российские войска не прекращают атаки на мирных жителей в Киеве. Утром 2 сентября в Шевченковском районе Киева вражеский беспилотник поразил шестиэтажный жилой дом. Там вспыхнул пожар, а конструкции здания частично разрушены.

В то же время в Голосеевском районе огонь охватил территорию учебного заведения, а ещё в одном месте столицы пострадала городская больница.

В тот же день в Вишневом Киевской области ночная атака дронов полностью уничтожила два таунхауса. Спасатели потушили пламя и сейчас разбирают завалы, проверяя информацию о пострадавших.