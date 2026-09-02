Тривалість повітряних тривог у Києві: дані Андрія Коваленка

Правоохоронці досліджують уламки бойової частини дрона. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кияни проводять значно менше часу в укриттях, бо загальна тривалість повітряних тривог у столиці стрімко падає. За останні шість днів час небезпеки скоротився з понад 13 до 5 годин за ніч. Окрім того, сили протиповітряної оборони стали краще відбивати атаку російських баражуючих БпЛА "Бандероль".

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Новини.LIVE.

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У Києві скоротилася тривалість повітряних тривог

Показники збиття російських баражуючих дронів "Бандеролей" українськими захисниками наразі подолали позначку у 80%. На переконання керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, надалі ця цифра продовжуватиме зростати. Саме результативність ліквідації повітряних цілей безпосередньо впливає на час, який мешканці столиці змушені проводити в укриттях.

Про позитивну динаміку свідчить статистика за останні шість днів, яку опублікував очільник відомства. Згідно з оприлюдненою інфографікою, сумарний час небезпеки у Києві демонструє стрімке скорочення. Якщо вночі з 27 на 28 серпня сирени лунали 14 разів, а загальна тривалість загрози сягнула 13 годин і 3 хвилин, то ситуація на початку осені кардинально змінилася.

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Динаміка повітряних тривог в Києві з 27 серпня по 2 вересня. Фото: ЦПД РНБО

Дані за ніч з 1 на 2 вересня показують відчутне зменшення обох показників. Кількість сигналів повітряної тривоги впала до 10, тоді як сумарний час, який кияни провели під загрозою ворожого обстрілу, скоротився більш ніж удвічі — до 5 годин 21 хвилини.

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Новини.LIVE писали, що російські війська не припиняють атаки на цивільних в Києві. Уранці, 2 вересня, в Шевченківському районі Києва ворожий безпілотник поцілив у шестиповерховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа, а конструкції будівлі частково зруйновані.

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Водночас у Голосіївському районі вогонь охопив територію навчального закладу, а ще в одній локації столиці постраждала міська лікарня.

Цього ж дня у Вишневому на Київщині нічна атака дронів знищила вщент два таунхауси. Рятувальники загасили полум'я й наразі розбирають завали, перевіряючи інформацію щодо постраждалих.