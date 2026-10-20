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Главная Киев В Киеве российский дрон нанес удар по АЗС: есть жертва

В Киеве российский дрон нанес удар по АЗС: есть жертва

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20 октября 2026 10:25
Падение БпЛА возле АЗС в Голосеевском районе Киева: есть жертвы ГСЧС Киева
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Во вторник, 20 октября, в Голосеевском районе Киева произошло падение российского беспилотника возле автозаправочной станции, что привело к гибели человека. Инцидент произошел на границе столицы с областью. Ранения получили ещё несколько граждан, пятеро из которых в тяжёлом состоянии были доставлены "скорой помощью", а остальным медики оказывают помощь на пострадавшем участке дороги.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удар дроном по АЗС в Голосеевском районе

Жертвами вражеского беспилотного летательного аппарата стали мирные жители на южной окраине столицы. В результате падения дрона непосредственно возле автозаправочной станции погиб один человек. Общее количество пострадавших на данный момент возросло до шести человек.

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Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

"Падение БПЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью. Один человек погиб", — сообщил Виталий Кличко.

Новини.LIVE сообщали, что Россия также нанесла удар по трассе Киев — Одесса утром 20 октября. В результате атаки есть погибшие и раненые. По последним данным полиции, в результате удара погибли три человека.

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Также начальник КОДА Тимур Ткаченко заявил, что в Обуховском районе 20 октября на предприятии погибли три человека в результате российской атаки. На месте работают спасатели, разбирая завалы.

Киев АЗС обстрелы война в Украине дрон-камикадзе
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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