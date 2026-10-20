Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

В Голосіївському районі Києва у вівторок, 20 жовтня, сталося падіння російського безпілотника біля автозаправної станції, що призвело до загибелі людини. Інцидент стався на межі столиці з областю. Поранення отримали ще кілька громадян, п'тяьох із яких у важкому стані забрала швидка допомога, а решті медики допомагають на ураженій ділянці дороги.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія вдарила дроном по АЗС в Голосіївському районі

Жертвами ворожого безпілотного літального апарата стали цивільні люди на південній околиці столиці. Унаслідок падіння дрона безпосередньо біля автозаправної станції обірвалося життя однієї людини. Загальна кількість травмованих станом на цю хвилину зросла до шести осіб.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", — повідомив Віталій Кличко.

Новини.LIVE інформували, що Росія також завдала удару по трасі Київ — Одеса вранці, 20 жовтня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. За останніми даними від поліції від удару загинуло троє людей.

Читайте також:

Також начальник КОДА Тимур Ткаченко заявив, що в Обухівському районі, 20 жовтня, на підприємстві загинуло троє людей внаслідок російської атаки. На місці працюють рятувальники для розбору завалів.