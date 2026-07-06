Задержание в Киеве: самозваный адвокат вносил вымышленных детей в системы "Дія" и "Резерв+"

Следственные действия в отношении подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители разоблачили 47-летнего жителя Киева, который за 8700 долларов США продавал мужчинам призывного возраста статус многодетного отца для выезда за границу. Фигурант, выдававший себя за адвоката, обещал клиентам официально внести в государственные базы данных и мобильные приложения сведения о вымышленном третьем ребенке.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.

В Киеве фальшивый адвокат за взятки предлагал внести в реестр дополнительного ребенка

Организатором нелегального бизнеса оказался 47-летний киевлянин, которому в настоящее время официально объявили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. При общении с потенциальными нарушителями мужчина уверял, что является профессиональным адвокатом, хотя на самом деле никогда не имел законного свидетельства на право заниматься адвокатской деятельностью.

Клиентами псевдоюриста были мужчины, которые уже воспитывали двоих детей, но не имели законных оснований для пересечения границы во время военного положения. Свои услуги по получению статуса многодетного отца злоумышленник оценил в 8700 долларов США. За эту сумму он обещал обеспечить внесение информации о вымышленном или чужом третьем ребенке в официальные базы данных Министерства юстиции Украины, а также в популярные государственные цифровые приложения "Дія" и "Резерв+".

Кабинет, где работал мошенник. Фото: Киевская городская прокуратура

В зависимости от пожеланий заказчика, матерью дополнительного ребенка в документах могли указать как реальную супругу клиента, так и совершенно постороннюю женщину. При этом фигурант тщательно скрывал конкретные механизмы реализации своего плана и не раскрывал имена должностных лиц или хакеров, которые должны были помочь ему с корректировкой государственных реестров.

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В настоящее время расследование дела продолжается, а правоохранительные органы проводят комплексные оперативные мероприятия. Кроме того, полиция и прокуратура устанавливают полный круг лиц, которые успели воспользоваться незаконными услугами псевдоадвоката для выезда из страны. Официальное сообщение о ходе расследования обнародовала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, недавно в Киеве была раскрыта масштабная схема хищения бюджетных средств, к которой причастен бывший директор одного из департаментов КГГА. Чиновник заставлял коммунальные предприятия оплачивать услуги по доставке немецкой гуманитарной помощи и спецтехники, которые фактически уже были оплачены и доставлены в столицу. В результате таких преступных действий городской бюджет безосновательно потерял 2 миллиона гривен.

Кроме того, раскрыты финансовые махинации в коммунальном объединении "Киевзеленбуд". Заместителя генерального директора подозревают в сокрытии значительных доходов. В своей годовой декларации чиновник «забыл» указать активы и финансовые операции на общую сумму более 9,6 миллиона гривен.