Затримання у Києві: псевдоадвокат вносив фейкових дітей у Дію та Резерв+

Слідчі дії стосовно підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці викрили 47-річного жителя Києва, який за 8700 доларів США продавав чоловікам призовного віку статус багатодітного батька для виїзду за кордон. Фігурант, який видавав себе за адвоката, обіцяв клієнтам офіційно внести у державні бази даних та мобільні застосунки відомості про вигадану третю дитину.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає Новини.LIVE.

У Києві фейковий адвокат за хабарі пропонував додати в реєстр додаткову дитину

Організатором нелегального бізнесу виявився 47-річний киянин, якому наразі офіційно оголосили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Під час спілкування з потенційними ухилянтами чоловік запевняв, що є професійним адвокатом, хоча насправді ніколи не мав законного свідоцтва на те, щоб займатися адвокатською діяльністю.

Клієнтами псевдоюриста були чоловіки, які вже виховували двох дітей, але не мали законних підстав для перетину кордону під час воєнного стану. Свої послуги для отримання статусу багатодітного батька зловмисник оцінив у 8700 доларів США. За цю суму він обіцяв забезпечити внесення інформації про вигадану або чужу третю дитину в офіційних базах даних Міністерства юстиції України, а також у популярних державних цифрових застосунках "Дія" та "Резерв+".

Кабінет, де працював шахрай. Фото: Київська міська прокуратура

Залежно від побажань замовника, матір'ю додаткової дитини у документах могли записати як реальну дружину клієнта, так і зовсім сторонню жінку. При цьому фігурант ретельно приховував конкретні механізми реалізації свого плану та не розкривав імен посадовців чи хакерів, які мали б допомогти йому з коригуванням державних реєстрів.

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Наразі розслідування справи триває, а правоохоронні органи проводять комплексні оперативні заходи. Крім того, поліція та прокуратура встановлюють повне коло осіб, які встигли скористатися незаконними послугами псевдоадвоката для виїзду з країни. Офіційне повідомлення про хід розслідування оприлюднила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, нещодавно у Києві було викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, до якої причетний колишній директор одного з департаментів КМДА. Посадовець змушував комунальні підприємства оплачувати послуги з доставки німецької гуманітарної допомоги та спецтехніки, які фактично вже і так були оплачені та доставлені до столиці. Через такі злочинні дії міський бюджет безпідставно втратив 2 мільйони гривень.

Крім того, викрито фінансові оборудки у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд". Заступника генерального директора підозрюють у приховуванні значних статків. У своїй річній декларації чиновник "забув" вказати активи та фінансові операції на загальну суму понад 9,6 мільйона гривень.