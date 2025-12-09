ДТП на Броварском проспекте 9 декабря — что известно

Изуродованная машина после ДТП. Фото: Полиция Киева

Патрульная полиция Киева проинформировала о серьезной дорожной аварии, произошедшей во вторник, 9 декабря, в 07:20 на Броварском проспекте. ДТП привело к полному перекрытию движения в обоих направлениях от моста Метро, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.

В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту, не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате удара травмы получили пять человек. Все детали, включая механизм столкновения и причины аварийной ситуации, сейчас устанавливают следователи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа ГУ НП в Киеве. Полицейские призывают водителей учитывать перекрытия при планировании маршрута.

"На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспортные на смежные улицы", — предупредили в полиции.

