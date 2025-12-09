Видео
В Киеве серьезное ДТП на Броварском проспекте — что известно

Дата публикации 9 декабря 2025 09:27
ДТП на Броварском проспекте 9 декабря — что известно
Изуродованная машина после ДТП. Фото: Полиция Киева

Патрульная полиция Киева проинформировала о серьезной дорожной аварии, произошедшей во вторник, 9 декабря, в 07:20 на Броварском проспекте. ДТП привело к полному перекрытию движения в обоих направлениях от моста Метро, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.

Читайте также:

В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту, не справился с управлением и въехал в отбойник. В результате удара травмы получили пять человек. Все детали, включая механизм столкновения и причины аварийной ситуации, сейчас устанавливают следователи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа ГУ НП в Киеве. Полицейские призывают водителей учитывать перекрытия при планировании маршрута.

"На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспортные на смежные улицы", — предупредили в полиции.

Напомним, недавно в Польше произошла авария. Водитель авто въехал на встречной полосе в автобус с 26 украинцами.

Также в Киеве несколько дней назад на улице Мечникова водитель въехал в Porsche.

ДТП Киев авария транспорт правила дорожного движения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
