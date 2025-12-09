ДТП на Броварському проспекті 9 грудня — що відомо

Понівечена автівка після ДТП. Фото: Поліція Києва

Патрульна поліція Києва поінформувала про серйозну дорожню аварію, що сталася у вівторок, 9 грудня, о 07:20 на Броварському проспекті. ДТП призвела до повного перекриття руху в обох напрямках від мосту Метро, є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП Києва.

У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Audi, рухаючись проспектом, не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. Унаслідок удару травм зазнали п’ятеро людей. Усі деталі, включно з механізмом зіткнення та причинами аварійної ситуації, наразі встановлюють слідчі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група ГУ НП у Києві. Поліцейські закликають водіїв враховувати перекриття під час планування маршруту.

"На місці патрульні забезпечують безпеку руху та направляють транспортні на суміжні вулиці", — попередили в поліції.

