Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві серйозна ДТП на Броварському проспекті — що відомо

У Києві серйозна ДТП на Броварському проспекті — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:27
ДТП на Броварському проспекті 9 грудня — що відомо
Понівечена автівка після ДТП. Фото: Поліція Києва

Патрульна поліція Києва поінформувала про серйозну дорожню аварію, що сталася у вівторок, 9 грудня, о 07:20 на Броварському проспекті. ДТП призвела до повного перекриття руху в обох напрямках від мосту Метро, є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП Києва.

Реклама
Читайте також:

У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Audi, рухаючись проспектом, не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. Унаслідок удару травм зазнали п’ятеро людей. Усі деталі, включно з механізмом зіткнення та причинами аварійної ситуації, наразі встановлюють слідчі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група ГУ НП у Києві.  Поліцейські закликають водіїв враховувати перекриття під час планування маршруту.

"На місці патрульні забезпечують безпеку руху та направляють транспортні на суміжні вулиці", — попередили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталась аварія. Водій авто в'їхав на зустрічній смузі в автобус із 26 українцями.

Також у Києві кілька днів тому на вулиці Мечникова водій в'їхав у Porsche.

ДТП Київ аварія транспорт правила дорожнього руху
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації