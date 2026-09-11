Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве сформировали добровольческие отряды гражданской защиты

В Киеве сформировали добровольческие отряды гражданской защиты

Ua ru
11 сентября 2026 19:18
Более тысячи киевлян присоединились к добровольческим отрядам гражданской защиты
Украинские волонтеры. Фото: МВД Украины

В Киеве создали добровольные дружины гражданской защиты, к которым уже присоединились более тысячи жителей. В случае чрезвычайных ситуаций они будут помогать поддерживать работу критической инфраструктуры и выполнять другие важные задачи.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева на брифинге КГГА.

Реклама
Петр Пантелеев
Петр Пантелеев. Фото: кадр из видео

Задачи для добровольцев

По словам Пантелеева, участники добровольных дружин будут привлекаться к работе во время кризисных ситуаций, когда город будет испытывать нехватку работников.

В частности, добровольцы будут помогать обслуживать генераторы, дежурить в пунктах несокрушимости и выполнять другие работы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности столицы.

В КГГА отметили, что все участники добровольных дружин проходят соответствующую подготовку перед выполнением своих обязанностей.

Читайте также:

По словам Пантелеева, сейчас к добровольным формированиям уже присоединились более тысячи человек. Городские власти рассчитывают на их помощь в сложные периоды, когда будет возникать значительный дефицит рабочих рук. В частности, зимой такие дружины могут привлекать в случае блэкаутов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российской атаке на Киев, во время которой зафиксировали попадания в две АЗС. Удары пришлись на Днепровский и Оболонский районы столицы.

Также Новини.LIVE писал об открытии в Киеве групп в детских садах для малышей в возрасте от шести месяцев. В рамках пилотного проекта заработали девять таких групп в пяти районах столицы.

Виталий Кличко Киев КГГА война в Украине добровольцы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации