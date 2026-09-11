Более тысячи киевлян присоединились к добровольческим отрядам гражданской защиты

В Киеве сформировали добровольческие отряды гражданской защиты
В Киеве создали добровольные дружины гражданской защиты, к которым уже присоединились более тысячи жителей. В случае чрезвычайных ситуаций они будут помогать поддерживать работу критической инфраструктуры и выполнять другие важные задачи.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева на брифинге КГГА.
Задачи для добровольцев
По словам Пантелеева, участники добровольных дружин будут привлекаться к работе во время кризисных ситуаций, когда город будет испытывать нехватку работников.
В частности, добровольцы будут помогать обслуживать генераторы, дежурить в пунктах несокрушимости и выполнять другие работы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности столицы.
В КГГА отметили, что все участники добровольных дружин проходят соответствующую подготовку перед выполнением своих обязанностей.
По словам Пантелеева, сейчас к добровольным формированиям уже присоединились более тысячи человек. Городские власти рассчитывают на их помощь в сложные периоды, когда будет возникать значительный дефицит рабочих рук. В частности, зимой такие дружины могут привлекать в случае блэкаутов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российской атаке на Киев, во время которой зафиксировали попадания в две АЗС. Удары пришлись на Днепровский и Оболонский районы столицы.
Также Новини.LIVE писал об открытии в Киеве групп в детских садах для малышей в возрасте от шести месяцев. В рамках пилотного проекта заработали девять таких групп в пяти районах столицы.