Более тысячи киевлян присоединились к добровольческим отрядам гражданской защиты

Украинские волонтеры. Фото: МВД Украины

В Киеве создали добровольные дружины гражданской защиты, к которым уже присоединились более тысячи жителей. В случае чрезвычайных ситуаций они будут помогать поддерживать работу критической инфраструктуры и выполнять другие важные задачи.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева на брифинге КГГА.

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Петр Пантелеев. Фото: кадр из видео

Задачи для добровольцев

По словам Пантелеева, участники добровольных дружин будут привлекаться к работе во время кризисных ситуаций, когда город будет испытывать нехватку работников.

В частности, добровольцы будут помогать обслуживать генераторы, дежурить в пунктах несокрушимости и выполнять другие работы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности столицы.

В КГГА отметили, что все участники добровольных дружин проходят соответствующую подготовку перед выполнением своих обязанностей.

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По словам Пантелеева, сейчас к добровольным формированиям уже присоединились более тысячи человек. Городские власти рассчитывают на их помощь в сложные периоды, когда будет возникать значительный дефицит рабочих рук. В частности, зимой такие дружины могут привлекать в случае блэкаутов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российской атаке на Киев, во время которой зафиксировали попадания в две АЗС. Удары пришлись на Днепровский и Оболонский районы столицы.

Также Новини.LIVE писал об открытии в Киеве групп в детских садах для малышей в возрасте от шести месяцев. В рамках пилотного проекта заработали девять таких групп в пяти районах столицы.