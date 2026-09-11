Понад тисяча киян долучилися до добровольчих дружин цивільного захисту

Українські волонтери. Фото: МВС України

У Києві створили добровольчі дружини цивільного захисту, до яких уже долучилися понад тисячу мешканців. У разі надзвичайних ситуацій вони допомагатимуть підтримувати роботу критичної інфраструктури та виконуватимуть інші важливі завдання.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва на брифінгу КМДА.

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Петро Пантелеєв. Фото: кадр з відео

Завдання для добровольців

За словами Пантелеєва, учасники добровольчих дружин залучатимуться до роботи під час кризових ситуацій, коли місто відчуватиме нестачу працівників.

Зокрема, добровольці допомагатимуть обслуговувати генератори, чергуватимуть у пунктах незламності та виконуватимуть інші роботи, необхідні для забезпечення життєдіяльності столиці.

У КМДА зазначили, що всі учасники добровольчих дружин проходять відповідну підготовку перед виконанням своїх обов'язків.

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За словами Пантелеєва, наразі до добровольчих формувань уже долучилися понад тисячу людей. Міська влада розраховує на їхню допомогу у складні періоди, коли виникатиме значний дефіцит робочих рук. Зокрема, взимку такі дружини можуть залучати у разі блекаутів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про російську атаку на Київ, під час якої зафіксували влучання у дві АЗС. Удари припали на Дніпровський та Оболонський райони столиці.

Також Новини.LIVE писав про відкриття у Києві груп у дитячих садках для малюків віком від шести місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали дев'ять таких груп у п'яти районах столиці.