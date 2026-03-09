Видео
Главная Киев В части Киева слабое давление воды из-за аварийной ситуации

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 09:44
В ряде районов Киева слабое давление воды 9 марта
Работники Киевводоканала проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: Киевводоканал/Facebook

Сегодня, 9 марта, в ряде районов Киева фиксируется слабое давление воды. В Киевводоканале объясняют это отключением электроэнергии на их объектах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Киевводоканала.

Читайте также:

В Киеве слабое давление воды — какая причина

Сегодня, 9 марта, в ряде районов Киева фиксируется слабое давление воды. Это произошло из-за обесточенных объектов Киевводоканала в связи с аварийным отключением ДТЭК.

Слабое давление наблюдается в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов.

Специалисты работают над стабилизацией ситуации.

У Києві фіксується слабкий тиск води 9 березня
Скриншот сообщения Киевводоканала/Facebook

Недавно глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов заявил, что Киевводоканал до сих пор не имеет резервного электропитания для насосов. По его словам, это создает риски для жилой инфраструктуры столицы.

В начале марта этого года президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой серии ударов России по Украине, которая уже готовится врагом. По словам лидера, эти удары будут направлены, в частности, на объекты водоснабжения.

В свою очередь, эксперт по водным вопросам Михаил Хоре предупредил, что в Украине могут ввести графики отключения воды для населения. Это может произойти из-за последствий ударов России по объектам водоснабжения.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
