Головна Київ У Києві слабкий тиск води через аварійні відключення

У Києві слабкий тиск води через аварійні відключення

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 09:44
У Києві слабкий тиск води 9 березня
Працівники Київводоканалу проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Київводоканал/Facebook

У понеділок, 9 березня, у частині Києва спостерігається слабкий тиск води. Причиною є знеструмлення об'єктів Київводоканалу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Київводоканалу.

У Києві слабкий тиск води — яка причина

Сьогодні, 9 березня, у низці районів Києва фіксується слабкий тиск води. Це сталося через знеструмлені об’єкти Київводоканалу у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК.

Слабкий тиск спостерігається у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів.

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

У Києві фіксується слабкий тиск води 9 березня
Скриншот повідомлення Київводоканалу/Facebook

Нещодавно чільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов заявив, що Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів. За його словами, це створює ризики для житлової інфраструктури столиці.

На початку березня цього року президент України Володимир Зеленський попередив про нову серію ударів Росії по Україні, яка вже готується ворогом. За словами лідера, ці удари будуть спрямовані, зокрема, на об'єкти водопостачання.

Своєю чергою, експерт з водних питань Михайло Хорє попередив, що в Україні можуть запровадити графіки відключення води для населення. Це може статися через наслідки ударів Росії по об'єктах водопостачання.

Київ ремонт водопостачання вода столиця
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
