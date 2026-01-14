Видео
Главная Киев В Киеве слышны мощные взрывы — столицу атакуют дроны

Дата публикации 14 января 2026 09:40
Взрывы в Киеве 14 января — что известно об атаке
Дрон в небе. Фото: кадр из видео

В Киеве утром, 14 января, в очередной раз прозвучали мощные взрывы из-за работы противовоздушной обороны. Россия применяет ударные дроны-камикадзе по столице. Людей просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Карта тревог в Украине по состоянию на 09:40 14 января выглядит так.

null
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

В Киеве, в частности в Оболонском районе, зафиксирована работа сил противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Жители района сообщают о характерных громких звуках, связанных с отражением воздушной атаки.

null
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

По имеющейся информации, силы ПВО уничтожают или нейтрализуют вражеские БпЛА, которые пытались приблизиться к столице. Воздушная тревога в городе продолжается, официальные данные о возможных последствиях уточняются.

Напомним, Киев еще с ночи под обстрелами со стороны российских войск. Впоследствии стало известно, что в одном из домов Киева возник пожар, однако, он не был связан с обстрелом.

Также нардеп заявил, что во время одной из массированных атак, в ТЭЦ в Киеве попало несколько ракет подряд.

Киев взрыв обстрелы ПВО война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
