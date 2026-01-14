Вибухи в Києві 14 січня — що відомо про атаку

Дрон у небі. Фото: кадр з відео

У Києві вранці, 14 січня, вкотре пролунали потужні вибухи через роботу протиповітряної оборони. Росія застосовує ударні дрони-камікадзе по столиці. Людей просять залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Карта тривог в Україні станом на 09:40 14 січня має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

У Києві, зокрема в Оболонському районі, зафіксовано роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Мешканці району повідомляють про характерні гучні звуки, пов’язані з відбиттям повітряної атаки.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

За наявною інформацією, сили ППО знищують або нейтралізують ворожі БпЛА, які намагалися наблизитися до столиці. Повітряна тривога в місті триває, офіційні дані щодо можливих наслідків уточнюються.

Нагадаємо, Київ ще з ночі під обстрілами з боку російських військ. Згодом стало відомо, що в одному з будинків Києва виникла пожежа, проте, вона не була пов'язана з обстрілом.

Також нардеп заявив, що під час однієї з масованих атак, у ТЕЦ в Києві влучило кілька ракет підряд.