Головна Київ У Києві чутно потужні вибухи — столицю атакують дрони

У Києві чутно потужні вибухи — столицю атакують дрони

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 09:40
Вибухи в Києві 14 січня — що відомо про атаку
Дрон у небі. Фото: кадр з відео

У Києві вранці, 14 січня, вкотре пролунали потужні вибухи через роботу протиповітряної оборони. Росія застосовує ударні дрони-камікадзе по столиці. Людей просять залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Карта тривог в Україні станом на 09:40 14 січня має такий вигляд.

null
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

У Києві, зокрема в Оболонському районі, зафіксовано роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Мешканці району повідомляють про характерні гучні звуки, пов’язані з відбиттям повітряної атаки.

null
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

За наявною інформацією, сили ППО знищують або нейтралізують ворожі БпЛА, які намагалися наблизитися до столиці. Повітряна тривога в місті триває, офіційні дані щодо можливих наслідків уточнюються.

Нагадаємо, Київ ще з ночі під обстрілами з боку російських військ. Згодом стало відомо, що в одному з будинків Києва виникла пожежа, проте, вона не була пов'язана з обстрілом.

Також нардеп заявив, що під час однієї з масованих атак, у ТЕЦ в Києві влучило кілька ракет підряд.

Київ вибух обстріли ППО війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
