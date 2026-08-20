В Киеве слышны новые взрывы: город подвергается ударам дронов

Срочная новость

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Киеве раздались взрывы прямо сейчас, утром 20 августа. Россияне пытаются нанести удар с помощью дронов.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.

Звуки взрывов в Киеве утром 20 августа

«В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое», — говорится в сообщении КГВА в 06:17.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Киев летит реактивный дрон.

Новость пополняется...