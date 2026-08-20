В Киеве слышны новые взрывы: город подвергается ударам дронов
20 августа 2026 06:26
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В Киеве раздались взрывы прямо сейчас, утром 20 августа. Россияне пытаются нанести удар с помощью дронов.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.
Звуки взрывов в Киеве утром 20 августа
«В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое», — говорится в сообщении КГВА в 06:17.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Киев летит реактивный дрон.
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