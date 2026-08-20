Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Часть Киева осталась без света

Часть Киева осталась без света

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 02:28
Отключение электричества в Киеве 20 августа — что известно
Срочная новость

В Киеве в ночь на 20 августа частично отключилось электричество. Блэкаут зафиксирован как минимум в двух районах Киева.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

Отключение электроэнергии в Киеве 20 августа

Отметим, что в ночь на 20 августа россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. На фоне вражеских ударов в городе наблюдались перебои с электричеством.

В настоящее время мэр Киева Виталий Кличко заявил о частичном блэкауте в двух районах города. Однако причина неизвестна.

«Часть Святошинского и Соломенского районов столицы осталась без света. Энергетики в настоящее время выясняют причину», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Новость пополняется...

Виталий Кличко Киев обстрелы отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации