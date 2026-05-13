В Киеве сносят колесо обозрения, которое стояло на гнилых брусьях: фото

Фото: Новости.LIVE/Александр Саюн

В центре Киева продолжается полный демонтаж 43-метрового колеса обозрения, которое функционировало на Контрактовой площади с 2017 года. Аттракцион разбирают после того, как правоохранители выяснили, что многотонная конструкция годами работала по недействительным документам и стояла на трухлявых деревянных опорах, создавая прямую угрозу для посетителей.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Сейчас с Контрактовой площади Киева вывозят детали от колеса обозрения, которое имело тысячи посетителей последние восемь лет, начиная с 2017-го. Рабочие уже полностью открепили и вывезли все пассажирские кабинки.

Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Теперь на локации работает автокран: с его помощью специалисты снимают настил у основания и разбирают 43-метровый металлический каркас. Решение о самостоятельном демонтаже колеса обозрения владелец принял после длительных судебных разбирательств и значительной общественной огласки.

Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Прекращение работы колеса обозрения произошло не из-за планового закрытия, а из-за выявленного критического состояния сооружения. В конце 2025 года прокуратура провела проверку и установила, что огромная конструкция фактически держалась на деревянных брусьях. Под воздействием влаги эта основа полностью сгнила, рассохлась и покрылась глубокими полостями. Из-за угрозы жизни и безопасности окружающих правоохранительные органы обратились с соответствующим иском в суд.

Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В начале 2026 года судьи приняли решение о наложении ареста на аттракцион с полным запретом его дальнейшей эксплуатации. В ходе расследования выяснилось также, что контрольная карточка на размещение объекта годами была недействительной.

Этот факт привел к уголовным последствиям: двум должностным лицам Киевской городской государственной администрации официально сообщили о подозрениях в служебной халатности. Несмотря на скандал, в самой городской администрации пытались сохранить аттракцион. Чиновники убеждали, что металлический каркас не имеет критических деформаций, и предлагали перенести колесо на другую локацию, однако в итоге аварийную конструкцию пустили под снос.

Новини.LIVE писали о том, что работы по демонтажу начались в первых числах апреля. Вопрос о демонтаже колеса поднимался неоднократно, поскольку оно не слишком гармонично вписывалось в архитектуру столицы.

