Головна Київ У Києві зносять колесо огляду, яке стояло на гнилих брусах: фото

У Києві зносять колесо огляду, яке стояло на гнилих брусах: фото

Дата публікації: 13 травня 2026 12:26
У Києві зносять колесо огляду, яке стояло на гнилих брусах: фото
Розбір конструкцій. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У центрі Києва триває повний демонтаж 43-метрового колеса огляду, яке функціонувало на Контрактовій площі з 2017 року. Атракціон розбирають після того, як правоохоронці з'ясували, що багатотонна конструкція роками працювала за недійсними документами та стояла на трухлявих дерев'яних опорах, створюючи пряму загрозу для відвідувачів.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

У Києві на Подолі демонтовують колесо огляду

Наразі з Контрактової площі Києва вивозять деталі від оглядового колеса, яке мало тисячі відвідувачів останні вісім років, починаючи з 2017-го. Робітники вже повністю відкріпили та вивезли всі пасажирські кабінки.

Колесо огляду на Подолі
Контейнери. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Тепер на локації працює автокран: за його допомогою фахівці знімають настил біля основи та розбирають 43-метровий металевий каркас. Рішення про самостійний демонтаж колеса огляду власник ухвалив після тривалих судових розглядів та значного суспільного розголосу.

Розбір колеса огляду на Контрактовій площі
Автокран, який має розвантажити колесо. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Припинення роботи колеса огляду сталося не через планове закриття, а через виявлений критичний стан споруди. Наприкінці 2025 року прокуратура здійснила перевірку і встановила, що величезна конструкція фактично трималася на дерев'яних брусах. Під впливом вологи ця основа повністю згнила, струхлявіла і вкрилася глибокими порожнинами. Через загрозу життю та безпеці оточуючих правоохоронні органи звернулися з відповідним позовом до суду.

Колесо огляду на Контрактовій площі
Колесо огляду. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На початку 2026 року судді ухвалили рішення про накладення арешту на атракціон із повною забороною його подальшої експлуатації. Під час розслідування з'ясувалося також, що контрольна картка на розміщення об'єкта роками була недійсною.

Цей факт призвів до кримінальних наслідків: двом посадовцям Київської міської державної адміністрації офіційно повідомили про підозри у службовій недбалості. Попри скандал, у самій міській адміністрації намагалися зберегти атракціон. Посадовці переконували, що металевий каркас не має критичних деформацій, і пропонували перенести колесо на іншу локацію, проте зрештою аварійну конструкцію пустили під знесення.

Новини.LIVE писали про те, що роботи з демонтажу почалися у перших числах квітня. Питання щодо демонтажу колеса підіймалося неодноразово, оскільки воно не надто гармонійно вписувалося в архітектуру столиці.

Також в КМДА заявили про оновлення сповіщень про Загальнонаціональну хвилину мовчання. Відтепер вістка про вшанування пам'яті надходитиме й через месенджер Telegram.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
