У Києві зносять колесо огляду, яке стояло на гнилих брусах: фото

У центрі Києва триває повний демонтаж 43-метрового колеса огляду, яке функціонувало на Контрактовій площі з 2017 року. Атракціон розбирають після того, як правоохоронці з'ясували, що багатотонна конструкція роками працювала за недійсними документами та стояла на трухлявих дерев'яних опорах, створюючи пряму загрозу для відвідувачів.

Наразі з Контрактової площі Києва вивозять деталі від оглядового колеса, яке мало тисячі відвідувачів останні вісім років, починаючи з 2017-го. Робітники вже повністю відкріпили та вивезли всі пасажирські кабінки.

Тепер на локації працює автокран: за його допомогою фахівці знімають настил біля основи та розбирають 43-метровий металевий каркас. Рішення про самостійний демонтаж колеса огляду власник ухвалив після тривалих судових розглядів та значного суспільного розголосу.

Припинення роботи колеса огляду сталося не через планове закриття, а через виявлений критичний стан споруди. Наприкінці 2025 року прокуратура здійснила перевірку і встановила, що величезна конструкція фактично трималася на дерев'яних брусах. Під впливом вологи ця основа повністю згнила, струхлявіла і вкрилася глибокими порожнинами. Через загрозу життю та безпеці оточуючих правоохоронні органи звернулися з відповідним позовом до суду.

На початку 2026 року судді ухвалили рішення про накладення арешту на атракціон із повною забороною його подальшої експлуатації. Під час розслідування з'ясувалося також, що контрольна картка на розміщення об'єкта роками була недійсною.

Цей факт призвів до кримінальних наслідків: двом посадовцям Київської міської державної адміністрації офіційно повідомили про підозри у службовій недбалості. Попри скандал, у самій міській адміністрації намагалися зберегти атракціон. Посадовці переконували, що металевий каркас не має критичних деформацій, і пропонували перенести колесо на іншу локацію, проте зрештою аварійну конструкцію пустили під знесення.

Новини.LIVE писали про те, що роботи з демонтажу почалися у перших числах квітня. Питання щодо демонтажу колеса підіймалося неодноразово, оскільки воно не надто гармонійно вписувалося в архітектуру столиці.

