Киевляне снова вышли на митинг в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж

Участники протестов. Фото: Новини.LIVE

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В Киеве вновь прошла акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники протеста призвали власти восстановить его в должности, подчеркнув необходимость продолжения реформ в Министерстве обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Протесты в поддержку Федорова продолжаются в разных городах Украины

Протестующие собрались на площади Ивана Франко, держа в руках плакаты с требованиями вернуть Федорова в руководство оборонного ведомства.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Часть участников также высказалась за дальнейшие изменения в военном руководстве, подчеркивая необходимость эффективного управления армией.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По данным организаторов, акция носит мирный характер и призвана привлечь внимание властей к требованиям общественности.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Волна протестов началась после решения президента Владимира Зеленского уволить Михаила Федорова с поста министра обороны в ходе формирования обновленного состава правительства.

Протестующие в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Это вызвало общественный резонанс, ведь Федорова связывают с цифровизацией оборонной сферы, развитием технологических решений для войск и антикоррупционными изменениями в ведомстве.

Как сообщали Новини.LIVE, акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова продолжаются в Киеве уже более недели. Первый мирный протест состоялся 16 июля после объявления о его увольнении.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Михаила Федорова с должности министра обороны в рамках обновления состава Кабинета министров. После объявления о кадровых изменениях в различных городах Украины начались мирные акции в его поддержку.