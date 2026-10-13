В Киеве проходят 13 отраслевых выставок для ключевых секторов экономики

Международный выставочный центр в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Международном выставочном центре в Киеве с 13 по 15 октября проходит масштабная выставочная программа, объединившая представителей ключевых секторов украинской экономики, среди которых энергетика, горнодобывающая отрасль, строительство, агросектор и инфраструктура. На одной площадке проходят 13 отраслевых мероприятий, где компании представляют оборудование, технологии и решения для развития и восстановления страны.

О новой экономической выставке сообщает портал Новини.LIVE.

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Международный выставочный центр в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Большая экономическая выставка в Киеве

В течение трех дней в МВЦ работают международные отраслевые выставки и специализированные экспозиции. Среди них — "Энергетика в промышленности", ECOENERGY EXPO, MINING & MINERALS EXPO, "Нефтегазэкспо", "Коммунтех", "Дортехэкспо", AgroMachinery Expo, Международный водный форум AQUA UKRAINE, "Евробудэкспо" и "Киевская техническая ярмарка". Отдельно представлена экспозиция POST & DELIVERY EXPO UA.

Участники демонстрируют оборудование для энергогенерации, резервного и автономного питания, системы накопления энергии, горнодобывающую и дорожную технику, агромашины, решения для водоочистки, промышленной автоматизации и строительства.

Одним из центральных направлений стала энергетика. В рамках выставки "Энергетика в промышленности" проходят Международный энергетический бизнес-форум "5Е" и конгресс инженеров-энергетиков. Среди основных тем — энергетическая безопасность, восстановление поврежденной инфраструктуры и развитие украинской энергосистемы.

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Международный выставочный центр в Киеве. Фото: Новини.LIVE

МВЦ, где проходит мероприятие, является крупнейшим выставочным комплексом Украины. Его общая площадь составляет 73 228 кв. м, из которых 38 681,5 кв. м занимают выставочные залы.

В марте 2026 года Максим Криппа стал 100% владельцем Международного выставочного центра. Сейчас МВЦ входит в бизнес-экосистему ARS Capital, которая объединяет активы предпринимателя в сфере недвижимости, технологий и других направлений.

Новая выставочная программа ориентирована на производителей и поставщиков оборудования, представителей предприятий, инженеров, технологов, строительные компании, органы власти, профильные ассоциации и международные организации. Организатором выступает "Киев Глобал Экспо".

Отметим, что в МВЦ также оборудовали укрытие для посетителей и участников мероприятий, рассчитанное на более чем 2200 человек.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 14 октября состоится ежегодная конференция "Энергия бизнеса" от Forbes Ukraine. Мероприятие посвятят подготовке украинской энергетики к пятой военной зиме и привлечению инвестиций в отрасль.

Также Новини.LIVE писал, что задержки государственных выплат предприятиям могут привести к потере Украиной до 1% ВВП до конца 2026 года.