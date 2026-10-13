У Києві проходять 13 галузевих виставок для ключових секторів економіки

Міжнародний виставковий центр у Києві. Фото: пресслужба МВЦ

У Міжнародному виставковому центрі в Києві з 13 до 15 жовтня проходить масштабна виставкова програма, яка об'єднала представників ключових секторів української економіки, серед яких енергетика, гірнича галузь, будівництво, агросектор та інфраструктура. На одному майданчику проходять 13 галузевих подій, де компанії презентують обладнання, технології та рішення для розвитку й відновлення країни.

Про нову економічну виставку повідомляє портал Новини.LIVE.

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Міжнародний виставковий центр у Києві. Фото: пресслужба МВЦ

Велика економічна виставка в Києві

Протягом трьох днів у МВЦ працюють міжнародні галузеві виставки та спеціалізовані експозиції. Серед них — "Енергетика в промисловості", ECOENERGY EXPO, MINING & MINERALS EXPO, "Нафтогазекспо", "Комунтех", "Дортехекспо", AgroMachinery Expo, Міжнародний водний форум AQUA UKRAINE, "Євробудекспо" та "Київський технічний ярмарок". Окремо представлена експозиція POST & DELIVERY EXPO UA.

Учасники демонструють обладнання для енергогенерації, резервного й автономного живлення, системи накопичення енергії, гірничу та дорожню техніку, агромашини, рішення для водоочищення, промислової автоматизації та будівництва.

Одним із центральних напрямів стала енергетика. У межах виставки "Енергетика в промисловості" проходять Міжнародний енергетичний бізнес-форум "5Е" та конгрес інженерів-енергетиків. Серед основних тем — енергетична безпека, відновлення пошкодженої інфраструктури та розвиток української енергосистеми.

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Міжнародний виставковий центр у Києві. Фото: пресслужба МВЦ

МВЦ, де проходить захід, є найбільшим виставковим комплексом України. Його загальна площа становить 73 228 кв. м, із яких 38 681,5 кв. м займають виставкові зали.

У березні 2026 року Максим Кріппа став 100% власником Міжнародного виставкового центру. Нині МВЦ входить до бізнес-екосистеми ARS Capital, яка об'єднує активи підприємця у сфері нерухомості, технологій та інших напрямів.

Нова виставкова програма орієнтована на виробників і постачальників обладнання, представників підприємств, інженерів, технологів, будівельні компанії, органи влади, профільні асоціації та міжнародні організації. Організатором виступає "Київ Глобал Експо".

Зазначимо, що у МВЦ також облаштували укриття для відвідувачів та учасників заходів, розраховане на понад 2200 людей.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 14 жовтня відбудеться щорічна конференція "Енергія бізнесу" від Forbes Ukraine. Захід присвятять підготовці української енергетики до п'ятої воєнної зими та залученню інвестицій у галузь.

Також Новини.LIVE писав, що затримки державних виплат підприємствам можуть призвести до втрати Україною до 1% ВВП до кінця 2026 року.