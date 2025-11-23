Видео
Видео

В Киеве состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

В Киеве состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Дата публикации 23 ноября 2025 15:00
обновлено: 15:00
Киевляне вышли на акцию в поддержку пленных — фото
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Киеве. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В воскресенье, 23 ноября, в Киеве состоялась акция "Не молчи! Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ. Целью сегодняшней акции является напомнить о защитниках мариупольского гарнизона и всех украинских пленных и пропавших без вести воинов.

Об этом с места события сообщают Новини.LIVE.

Акція на підтримку полонених у Києві
В Киеве люди вышли на акцию, чтобы напомнить о пленных. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных в Киеве 23 ноября

В Киеве, 23 ноября, состоялась мирная акция "Не молчи! Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и пленных украинских военнослужащих.

Акція у Києві полон
Акция в поддержку пленных в Киеве. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE
акція на підтримку полонених
Акция-напоминание о пленных. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Цель сегодняшней акции — напомнить о гарнизоне Мариуполя и всех пленниках и пропавших без вести украинских воинов.

Акция в Киеве 23 ноября собрала несколько сотен человек.

Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы столицы с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.

Акція у Києві полон
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Напомним, что в субботу, 22 ноября, львовяне почтили жертв Голодомора — люди зажгли лампадки на улицах города.

Также в День Достоинства и Свободы во Львове почтили павших и провели акцию "Желтая лента".

Киев акция пленные война в Украине пропавшие без вести
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
