Киевляне вышли на акцию в поддержку пленных — фото

В воскресенье, 23 ноября, в Киеве состоялась акция "Не молчи! Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ. Целью сегодняшней акции является напомнить о защитниках мариупольского гарнизона и всех украинских пленных и пропавших без вести воинов.
Акция в поддержку пленных в Киеве 23 ноября
В Киеве, 23 ноября, состоялась мирная акция "Не молчи! Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и пленных украинских военнослужащих.
Цель сегодняшней акции — напомнить о гарнизоне Мариуполя и всех пленниках и пропавших без вести украинских воинов.
Акция в Киеве 23 ноября собрала несколько сотен человек.
Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы столицы с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.
