Кияни вийшли на акцію в підтримку полонених — фото

У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У неділю, 23 листопада, у Києві відбулася акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців ЗСУ. Метою сьогоднішньої акції є нагадати про захисників маріупольського гарнізону та всіх українських полонених і зниклих безвісти воїнів.
Про це з місця події повідомляють Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Києві 23 листопада
У Києві, 23 листопада, відбулася мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та полонених українських військовослужбовців.
Ціль сьогоднішньої акції — нагадати про гарнізон Маріуполя та всіх бранців і зниклих безвісти українських воїнів.
Акція у Києві 23 листопада зібрала декілька сотень людей.
Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.
