Кияни вийшли на акцію в підтримку полонених — фото

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У неділю, 23 листопада, у Києві відбулася акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців ЗСУ. Метою сьогоднішньої акції є нагадати про захисників маріупольського гарнізону та всіх українських полонених і зниклих безвісти воїнів.

У Києві люди вийшли на акцію, аби нагадати про полонених. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Києві 23 листопада

Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Акція-нагадування про полонених. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Ціль сьогоднішньої акції — нагадати про гарнізон Маріуполя та всіх бранців і зниклих безвісти українських воїнів.

Акція у Києві 23 листопада зібрала декілька сотень людей.

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

