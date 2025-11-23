Відео
Дата публікації: 23 листопада 2025 15:00
Оновлено: 15:00
Кияни вийшли на акцію в підтримку полонених — фото
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У неділю, 23 листопада, у Києві відбулася акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців ЗСУ. Метою сьогоднішньої акції є нагадати про захисників маріупольського гарнізону та всіх українських полонених і зниклих безвісти воїнів.

Про це з місця події повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:
Акція на підтримку полонених у Києві
У Києві люди вийшли на акцію, аби нагадати про полонених. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Києві 23 листопада

У Києві, 23 листопада, відбулася мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та полонених українських військовослужбовців.

Акція у Києві полон
Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE
акція на підтримку полонених
Акція-нагадування про полонених. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Ціль сьогоднішньої акції — нагадати про гарнізон Маріуполя та всіх бранців і зниклих безвісти українських воїнів.

Акція у Києві 23 листопада зібрала декілька сотень людей.

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Акція у Києві полон
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Нагадаємо, що у суботу, 22 листопада, львів'яни вшанували жертв Голодомору — люди запалили лампадки на вулицях міста.

Також у День Гідності та Свободи у Львові вшанували полеглих та провели акцію "Жовта стрічка".

Київ акція полонені війна в Україні зниклі безвісти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
