Акция в поддержку пленных прошла в Киеве — фоторепортаж

Акция в поддержку пленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 28 декабря состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинских защитников. На Крещатик вышли родственники, знакомые и все неравнодушные.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Акция в поддержку пленных в Киеве

Участники вышли к ЦУМу на Крещатике и призвали водителей сигналить в поддержку акции. Неравнодушные вышли с плакатами, где были надписи с призывами вернуть родных домой.

Напомним, 25 декабря на Потемкинской лестнице в Одессе развернули Флаг надежды. Это черно-белое знамя в поддержку украинских пленных, депортированных и без вести пропавших.

А 21 декабря во Львове состоялся перформанс в поддержку пленных. Акция символизирует объединение украинских воинов со своими семьями.