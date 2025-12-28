Видео
Україна
В Киеве состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 20:07
Акция в поддержку пленных прошла в Киеве — фоторепортаж
Акция в поддержку пленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 28 декабря состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинских защитников. На Крещатик вышли родственники, знакомые и все неравнодушные.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Акция в поддержку пленных в Киеве

В Киеве состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинских защитников.

Акція на підтримку полонених у Києві 28 грудня
Люди на акции поддержки пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE
У Києві була акція на підтримку полонених 28 грудня
Акция в поддержку пропавших без вести и пленных. Фото: Новини.LIVE
У Києві була акція на підтримку полонених
Акция в Киеве 28 декабря. 28 декабря. Фото: Новини.LIVE
Полонених бійців просять повернути додому
Акция в поддержку пленных в Киеве 28 декабря. Фото: Новини.LIVE
У Києві вийшли на акцію підтримку полонених
Люди с плакатами на акции поддержки. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку зниклих безвісти 28 грудня
Акция в поддержку пропавших без вести и пленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку зниклих безвісти
Акция в Киеве 28 декабря. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві 28 грудня
Акция в поддержку пленных в Киеве. Фото: Новости.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Акция в Киеве в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Участники вышли к ЦУМу на Крещатике и призвали водителей сигналить в поддержку акции. Неравнодушные вышли с плакатами, где были надписи с призывами вернуть родных домой.

Напомним, 25 декабря на Потемкинской лестнице в Одессе развернули Флаг надежды. Это черно-белое знамя в поддержку украинских пленных, депортированных и без вести пропавших.

А 21 декабря во Львове состоялся перформанс в поддержку пленных. Акция символизирует объединение украинских воинов со своими семьями.

Киев акция пленные война в Украине пропавшие без вести
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
