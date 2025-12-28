Акція на підтримку полонених пройшла у Києві — фоторепортаж

У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У Києві 28 грудня відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських захисників. На Хрещатик вийшли родичі, знайомі та усі небайдужі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Києві
У Києві відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських захисників.
Учасники вийшли до ЦУМу на Хрещатику та закликали водіїв сигналити на підтримку акції. Небайдужі вийшли з плакатами, де були написи із закликами повернути рідних додому.
Нагадаємо, 25 грудня на Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули Прапор надії. Це чорно-білий стяг на підтримку українських полонених, депортованих і безвісти зниклих.
А 21 грудня у Львові відбувся перформанс на підтримку полонених. Акція символізує об'єднання українських воїнів зі своїми сім'ями.
