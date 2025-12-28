Акція на підтримку полонених пройшла у Києві — фоторепортаж

Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 28 грудня відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських захисників. На Хрещатик вийшли родичі, знайомі та усі небайдужі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Люди на акції підтримки зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE

Учасники вийшли до ЦУМу на Хрещатику та закликали водіїв сигналити на підтримку акції. Небайдужі вийшли з плакатами, де були написи із закликами повернути рідних додому.

Нагадаємо, 25 грудня на Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули Прапор надії. Це чорно-білий стяг на підтримку українських полонених, депортованих і безвісти зниклих.

А 21 грудня у Львові відбувся перформанс на підтримку полонених. Акція символізує об'єднання українських воїнів зі своїми сім'ями.