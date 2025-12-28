Відео
Головна Київ У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 20:07
Акція на підтримку полонених пройшла у Києві — фоторепортаж
Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 28 грудня відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських захисників. На Хрещатик вийшли родичі, знайомі та усі небайдужі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.  

Акція на підтримку полонених у Києві

У Києві відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських захисників.

Акція на підтримку полонених у Києві 28 грудня
Люди на акції підтримки зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE
У Києві була акція на підтримку полонених 28 грудня
Акція на підтримку зниклих безвісти та полонених. Фото: Новини.LIVE
У Києві була акція на підтримку полонених
Акція у Києві 28 грудня. Фото: Новини.LIVE
Полонених бійців просять повернути додому
Акція на підтримку полонених у Києві 28 грудня. Фото: Новини.LIVE
У Києві вийшли на акцію підтримку полонених
Люди з плакатами на акції підтримки. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку зниклих безвісти 28 грудня
Акція на підтримку зниклих безвісти та полонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку зниклих безвісти
Акція у Києві 28 грудня. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві 28 грудня
Акція на підтримку полонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники вийшли до ЦУМу на Хрещатику та закликали водіїв сигналити на підтримку акції. Небайдужі вийшли з плакатами, де були написи із закликами повернути рідних додому.

Нагадаємо, 25 грудня на Потьомкінських сходах в Одесі розгорнули Прапор надії. Це чорно-білий стяг на підтримку українських полонених, депортованих і безвісти зниклих. 

А 21 грудня у Львові відбувся перформанс на підтримку полонених. Акція символізує об'єднання українських воїнів зі своїми сім'ями.

Київ акція полонені війна в Україні зниклі безвісти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
