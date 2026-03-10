Киевляне призывают обратить внимание пропавших без вести — фоторепортаж

Акция в поддержку пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 10 марта, прошла акция в поддержку пропавших без вести. Участники вышли на улицу с флагами своих бригад и фотографиями военнослужащих.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама

Читайте также:

Акция в поддержку пропавших без вести

Одна из женщин рассказала, что ждет возвращения сына, который пропал в Курской области 10 месяцев назад.

Акция в поддержку пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

"Я жду, надеюсь, верю. Так же как и все, кто здесь собрался. Кто ждет сына, кто любимого, кто папу. Все мы сейчас одной мысли. У нас одна мысль, одна цель", — говорит она.

Еще одна участница Акции Любовь отметила, что ждет своего мужа, который является военнослужащим 77-й аэромобильной бригады.

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 10 марта. Фото: Новини.LIVE

"Я очень жду его, верю, что он вернется ко мне. Пусть все дождутся своих. Сегодня у меня особенный день, у меня сегодня день рождения", — поделилась она.

Акция в поддержку пропавших без вести в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники мероприятия стремятся привлечь внимание к теме пропавших и надеются получить сведения о своих родных.

Напомним, 5 марта состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернули 200 граждан. Известно, что среди них есть защитники Мариуполя, которые были в неволе почти четыре года.

А 6 марта из российского плена вернулись еще 300 военных и двух гражданских. Новини.LIVE показывали видео с первыми эмоциями украинских защитников после возвращения.