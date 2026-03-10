Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевляне вышли на акцию, чтобы напомнить о пропавших без вести

Киевляне вышли на акцию, чтобы напомнить о пропавших без вести

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 15:40
Киевляне призывают обратить внимание пропавших без вести — фоторепортаж
Акция в поддержку пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 10 марта, прошла акция в поддержку пропавших без вести. Участники вышли на улицу с флагами своих бригад и фотографиями военнослужащих.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама
Читайте также:

Акция в поддержку пропавших без вести

Одна из женщин рассказала, что ждет возвращения сына, который пропал в Курской области 10 месяцев назад.

Акція на підтримку зниклих безвісти у Києві 10 березня 2026 року
Акция в поддержку пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

"Я жду, надеюсь, верю. Так же как и все, кто здесь собрался. Кто ждет сына, кто любимого, кто папу. Все мы сейчас одной мысли. У нас одна мысль, одна цель", — говорит она.

Еще одна участница Акции Любовь отметила, что ждет своего мужа, который является военнослужащим 77-й аэромобильной бригады.

Акція у Києві 10 березня 2026 року
Участники акции. Фото: Новини.LIVE
Кияни вийшла на акцію в підтримку зниклих безвісти 10 березня
Акция в Киеве 10 марта. Фото: Новини.LIVE

"Я очень жду его, верю, что он вернется ко мне. Пусть все дождутся своих. Сегодня у меня особенный день, у меня сегодня день рождения", — поделилась она.

Акція на підтримку зниклих безвісти у Києві 10 березня
Акция в поддержку пропавших без вести в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники мероприятия стремятся привлечь внимание к теме пропавших и надеются получить сведения о своих родных.

Напомним, 5 марта состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернули 200 граждан. Известно, что среди них есть защитники Мариуполя, которые были в неволе почти четыре года.

А 6 марта из российского плена вернулись еще 300 военных и двух гражданских. Новини.LIVE показывали видео с первыми эмоциями украинских защитников после возвращения.

Киев война Украина акция пропавшие без вести
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации