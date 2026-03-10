Акція у Києві на підтримку зниклих безвісти у Києві 10 березня — фоторепортаж

Акція на підтримку зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 10 березня, відбулася акція на підтримку зниклих безвісти. Люди вийшли з прапорами бригад та фотографіями військовослужбовців.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Акція на підтримку зниклих безвісти

Одна з жінок розповіла, що чекає на повернення сина, який зник у Курській області 10 місяців тому.

"Я чекаю, сподіваюся, вірю. Так само як і всі, хто тут зібрався. Хто чекає на сина, хто на коханого, хто на тата. Всі ми зараз однієї думки. У нас одна думка, одна мета", — каже вона.

Ще одна учасниця Акції Любов зазначила, що чекає на свого чоловіка, який є військовослужбовцем 77-ї аеромобільної бригади.

"Я дуже чекаю його, вірю, що він повернеться до мене. Хай всі дочекаються своїх. Сьогодні у мене особливий день, у мене сьогодні день народження", — поділилася вона.

Учасники заходу прагнуть привернути увагу до теми зниклих та сподіваються отримати відомості про своїх рідних.

Нагадаємо, 5 березня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернули 200 громадян. Відомо, що серед них є оборонці Маріуполя, які були в неволі майже чотири роки.

А 6 березня з російського полону повернулися ще 300 військових та двох цивільних. Новини.LIVE показували відео з першими емоціями українських захисників після повернення.