"Верните мне имя" — в Киеве состоялся допремьерный показ фильма

Зрители допремьерного показа фильма "Верните мне имя". Фото: "Суспільне"

"Верните мне имя" — новый фильм о реалиях украинцев, который не оставит равнодушным никого. Лента показывает, как возвращают тела, идентифицируют и восстанавливают имена погибших военных. В Киеве уже состоялся допремьерный показ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне" в среду, 11 февраля.

Фильм "Верните мне имя"

Работа над лентой началась летом 2025 года. В то время около 70 тысяч украинцев считались пропавшими без вести. Фильм "Верните мне имя" показывает сложнейшую работу поисковых групп.

"Эта тема будет актуальна даже после окончания войны. Потому что тела будут возвращать, людей будут возвращать. И очень важно показать, как возвращают имена для того, чтобы почтить память, честь тех ребят, которые отдали жизнь за Украину", — отметил автор фильма, фронтовой корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

Кадр фильма "Верните мне имя". Фото: "Суспільне"

Лента проводит зрителя через пять блоков, показывая, как исчезают без вести, как ищут, возвращают тела и идентифицируют их. Кроме того, фильм сосредотачивает внимание на родных воинов, которые переживают неописуемое горе. Одна из героинь ленты — Вероника. Ее муж Иван Куковицкий считался пропавшим без вести в течение 11 месяцев. Впоследствии стало известно о его гибели.

Вероника Куковицкая в фильме "Верните мне имя". Фото: "Суспільне"

В первом ряду во время допремьерного показа фильма "Верните мне имя" оставили символическое место. Оно ждет тех, кто пропал без вести.

