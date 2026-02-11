"Поверніть мені ім'я" — у Києві відбувся допрем'єрний показ фільму

Гладачі допрем'єрного показу фільму "Поверніть мені ім'я". Фото: "Суспільне"

"Поверніть мені ім'я" — новий фільм про реалії українців, що не залишить байдужим нікого. Стрічка показує, як повертають тіла, ідентифікують та відновлюють імена загиблих військових. У Києві вже відбувся допрем'єрний показ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне" у середу, 11 лютого.

Реклама

Читайте також:

Фільм "Поверніть мені ім'я"

Робота над стрічкою розпочалася влітку 2025 року. На той час близько 70 тисяч українців вважалися зниклими безвісти. Фільм "Поверніть мені ім'я" показує надскладну роботу пошукових груп.

"Ця тема буде актуальна навіть після закінчення війни. Тому що тіла будуть повертати, людей будуть повертати. І дуже важливо показати, як повертають імена для того, аби вшанувати пам'ять, честь тих хлопців, які віддали життя за Україну", — зазначив автор фільму, фронтовий кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір.

Кадр фільму "Поверніть мені ім'я". Фото: "Суспільне"

Стрічка проводить глядача через п'ять блоків, показуючи, як зникають безвісти, як шукають, повертають тіла та ідентифікують їх. Крім того, фільм зосереджує увагу на рідних воїнів, які переживають невимовне горе. Одна з героїнь стрічки — Вероніка. Її чоловік Іван Куковицький вважався зниклим безвісти протягом 11 місяців. Згодом стало відомо про його загибель.

Вероніка Куковицька у фільмі "Поверніть мені ім'я". Фото: "Суспільне"

В першому ряду під час допрем'єрного показу фільму "Поверніть мені ім'я" залишили символічне місце. Воно чекає на тих, хто зник безвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну повернули тіла ще 1000 полеглих військових.

Також ми розповідали про те, що під час бойового вильоту загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Українські військові не повернулися із завдання.