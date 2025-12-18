Видео
Главная Киев В Киеве сотни домов подключены к электричеству, как стройплощадки

В Киеве сотни домов подключены к электричеству, как стройплощадки

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 09:59
В Киеве сотни домов не подключены нормально к электросетям
Электрик проводит ремонтные работы. Фото иллюстративное: УНИАН

Более 400 многоквартирных домов в Киевской области и около 300 в Киеве фактически не имеют полноценных технических условий на надлежащее электроснабжение. Чтобы обеспечить их электросетями, нужно строить подстанции, которые стоят миллиарды гривен.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Київський час".

Читайте также:

В Киеве и по области сотни домов без надлежащего электроснабжения

По его словам, такие дома подключены к электросетям не как жилые объекты, а как строительные площадки. Это означает, что после ввода в эксплуатацию застройщики не обеспечили их необходимой энергетической инфраструктурой.

Попенко отметил, что проблема имеет массовый характер. Застройщики часто вводили дома в эксплуатацию с нарушениями, после чего просто оставляли объекты. В частности, во многих случаях не были построены трансформаторные подстанции, без которых невозможно оформить нормальное электроснабжение для жилого дома.

"Решить вопрос невозможно. Это физически невозможно. А кто будет достраивать эти дома? Речь идет о миллиардах. Чтобы там построить трансформаторные подстанции, речь идет о миллиарде, может два. Реально выхода в этой ситуации нет. Там действительно огромная проблема", — рассказал Попенко.

Напомним, член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько объяснил, как бездействие Киевского городского совета привело к застою в рассмотрении земельных вопросов.

А председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко заявил, что в Киевсовете планируют существенно сократить расходы на финансирование программы "Защитник" на помощь ВСУ.

Киев электроэнергия Киевская область дом электросети
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
