Головна Київ У Києві сотні будинків підключені до електрики, як будмайданчики

У Києві сотні будинків підключені до електрики, як будмайданчики

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 09:59
У Києві сотні будинків не підключені нормально до електромереж
Електрик проводить ремонтні роботи. Фото ілюстративне: УНІАН

Понад 400 багатоквартирних будинків у Київській області та близько 300 у Києві фактично не мають повноцінних технічних умов на належне електропостачання. Аби забезпечити їх електромережами, потрібно будувати підстанції, які коштують мільярди грвиень. 

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

У Києві та по області сотні будинків без належного електропостачання

За його словами, такі будинки підключені до електромереж не як житлові об’єкти, а як будівельні майданчики. Це означає, що після введення в експлуатацію забудовники не забезпечили їх необхідною енергетичною інфраструктурою.

Попенко зазначив, що проблема має масовий характер. Забудовники часто вводили будинки в експлуатацію з порушеннями, після чого просто залишали об’єкти. Зокрема, у багатьох випадках не були збудовані трансформаторні підстанції, без яких неможливо оформити нормальне електропостачання для житлового будинку.

"Вирішити питання неможливо. Це фізично неможливо. А хто буде добудовувати ці будинки? Мова йде про мільярди. Щоб там побудувати трансформаторні підстанції, мова йде про мільярд, може два. Реально виходу в цій ситуації немає. Там дійсно величезна проблема", — розповів Попенко.

Нагадаємо, член громадської ради при КМДА Дмитро Калько пояснив, як бездіяльність Київської міської ради призвела до застою у розгляді земельних питань.

А голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко заявив, що у Київраді планують суттєво скоротити видатки на фінансування програми "Захисник" на допомогу ЗСУ.

Київ електроенергія Київська область будинок електромережі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
