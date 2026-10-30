Задержанная чиновница. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве предстанут перед судом руководительница районного отделения Красного Креста и её сообщник-волонтёр, которых уличили в продаже поддельных документов для уклонистов. За 20 тысяч долларов они гарантировали военнообязанному оформление «отсрочки» и последующий выезд из Украины под предлогом трудоустройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Коррупционная схема под прикрытием в Красном Кресте

Киевская городская прокуратура официально завершила расследование громкого дела о незаконной переправке военнообязанных за пределы Украины. Материалы уголовного производства, подготовленные Оболонской окружной прокуратурой столицы, уже переданы на рассмотрение суда.

На скамье подсудимых оказались двое фигурантов: руководительница одной из районных организаций Общества Красного Креста Украины и волонтер, работавший в этой же структуре. Им инкриминируют организацию нелегального пересечения государственной границы, а также пособничество в получении неправомерной выгоды.

Изъята наличная наличность. Фото: Киевская городская прокуратура

Свои «услуги» по уклонению от мобилизации сообщники оценили в 20 тысяч долларов. Организаторы схемы обещали клиенту полное сопровождение для беспрепятственного выезда за границу, однако их план менялся в процессе реализации.

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Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Поняв свою ошибку, чиновница и волонтер придумали новый способ легализации. Вместо права собственности они решили просто фиктивно трудоустроить военнообязанного на уже признанное критически важным предприятие. Этот статус наемного работника позволил бы мужчине вполне официально оформить «бронь» от призыва и создать легальные основания для выезда за границу.

Реализовать преступный замысел до конца не удалось. Правоохранители задержали обоих фигурантов ещё в августе 2026 года непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки в размере 20 тысяч долларов. В настоящее время все следственные действия по этому делу завершены, и теперь степень вины руководительницы организации и волонтера определит суд.

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