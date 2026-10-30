Затримана посадовиця. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві перед судом постануть очільниця районного відділення Червоного Хреста та її спільник-волонтер, яких викрили на продажі фіктивних документів для ухилянтів. За 20 тисяч доларів вони гарантували військовозобов'язаному оформлення "броні" та подальший виїзд з України через підставне працевлаштування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Корупційна схема під прикриттям у Червоному хресті

Київська міська прокуратура офіційно завершила розслідування гучної справи щодо незаконного переправлення військовозобов'язаних за межі України. Матеріали кримінального провадження, підготовлені Оболонською окружною прокуратурою столиці, вже передані на розгляд суду.

На лаві підсудних опинилися двоє фігурантів: керівниця однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України та волонтер, який працював у цій же структурі. Їм інкримінують організацію нелегального перетину державного кордону, а також пособництво в отриманні неправомірної вигоди.

Вилученат готівка. Фото: Київська міська прокуратура

Свої "послуги" з уникнення мобілізації спільники оцінили у 20 тисяч доларів. Організатори схеми обіцяли клієнту повний супровід для безперешкодного виїзду за кордон, однак їхній план змінювався в процесі реалізації.

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Спочатку чоловіку запропонували стати бенефіціарним власником фірми, яка саме готувалася отримати статус критично важливої для економіки. Проте згодом зловмисники з'ясували, що сам по собі статус власника такого підприємства не надає права залишати територію України під час воєнного стану.

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Зрозумівши свою помилку, посадовиця та волонтер вигадали новий маршрут легалізації. Замість права власності вони вирішили просто фіктивно працевлаштувати військовозобов'язаного на вже визнане критично важливим підприємство. Цей статус найманого працівника дозволяв би чоловіку цілком офіційно оформити "бронь" від призову і створити легальні підстави для виїзду за кордон.

Реалізувати злочинний задум до кінця не вдалося. Правоохоронці затримали обох фігурантів ще у серпні 2026 року безпосередньо під час передачі обумовленої суми хабаря у розмірі 20 тисяч доларів. Наразі всі слідчі дії у цій справі завершені, і тепер ступінь провини керівниці організації та волонтера визначатиме суд.

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