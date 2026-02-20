В Киеве объявили наказание россиянину, который убил двоих пленных украинцев

Суд Киева назначил наказание оккупанту, убившего пленных украинцев
У Киеве Шевченковский районный суд судил российского военослужащего, который убил двоих украинских военнопленных. Он приговорен к пожизненному заключению.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в пятницу, 20 февраля, передает Новини.LIVE.
Наказание за расстрел украинских военнопленных
"Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего РФ виновным в военном преступлении и назначил ему пожизненное лишение свободы. Публичное обвинение поддерживали прокуроры Офиса Генерального прокурора и именно на таком наказании настаивали", — отметил Кравченко.
Осужденным является военнослужащий первой роты морской пехоты первого батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.
В январе 2025 года во время боевых действий на территории Курской области он вместе с побратимами подготовил засаду. В ходе столкновения двое украинских военнослужащих прекратили сопротивление — разоружились и подняли руки, демонстрируя готовность сдаться. Однако фигурант совершил по ним целенаправленный обстрел. В результате оба военнопленных погибли.
Суд установил, что никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный — осознавал преступность приказа и мог отказаться его выполнять.
Наказание россиянину
Действия российского оккупанта квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц под защитой международного гуманитарного права. Он приговорен к пожизненному заключению.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, поэтому с осужденного взыскано 50 миллионов гривен морального вреда в пользу потерпевшей.
"Мы последовательно устанавливаем военные преступления РФ и обеспечиваем привлечение виновных к ответственности — это принципиальная позиция государства. Ответственность за каждое военное преступление неизбежна", — добавил Кравченко.
Военные преступления россиян
СБУ показали допрос российского оккупанта, который расстрелял девять украинских военнопленных. Злоумышленник понесет суровое наказание.
В декабре прошлого года россияне расстреляли двух пленных украинских воинов в Донецкой области. Кроме того, оккупанты убили украинского защитника, который находился в плену, в районе Свято-Покровского.
Также в ноябре захватчики убили пятерых украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении.
