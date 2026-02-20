Відео
У Києві судили росіянина за розстріл українських полонених

У Києві судили росіянина за розстріл українських полонених

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 13:35
Суд у Києві призначив покарання військовому РФ за розстріл полонених
Термінова новина

Шевченківський районний суд Києва оголосив покарання для російського військовослужбовця, який розстріляв українських військовополонених. За воєнний злочин йому призначили довічне увʼязнення.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram у пʼятницю, 20 лютого, передає Новини.LIVE.

Покарання за розстріл українських військовополонених

"Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі. Публічне обвинувачення підтримували прокурори Офісу Генерального прокурора і саме на такому покаранні наполягали", — зазначив Кравченко.

Засудженим є військовослужбовець першої роти морської піхоти першого батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

У січні 2025 року під час бойових дій на території Курської області він разом із побратимами підготував засідку. У ході зіткнення двоє українських військовослужбовців припинили спротив — роззброїлися та підняли руки, демонструючи готовність здатися. Однак фігурант здійснив по них цілеспрямований обстріл. Внаслідок цього обидва військовополонених загинули.

Суд встановив, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений — усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Покарання росіянину

Дії російського окупанта кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права. Його засуджено до довічного увʼязнення. 

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов, тому із засудженого стягнуто 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої.

"Ми послідовно встановлюємо воєнні злочини РФ та забезпечуємо притягнення винних до відповідальності — це принципова позиція держави. Відповідальність за кожен воєнний злочин неминуча", — додав Кравченко.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Воєнні злочини росіян

СБУ показали допит російського окупанта, який розстріляв девʼятьох українських військовополонених. Зловмисник понесе суворе покарання.

У грудні минулого року росіяни розстріляли двох полонених українських воїнів в Донецькій області. Крім того, окупанти вбили українського захисника, який перебував у полоні, у районі Свято-Покровського.

Також у листопаді загарбники вбили пʼятьох українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку.

війна суд Україна полонені Росія розстріл
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
