В Киеве самая сложная ситуация со светом — Минэнерго

Люди греются и заряжают гаджеты в Пунктах несокрушимости. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

После массированного удара России по энергетике Украины в ночь на 7 февраля ситуация в энергосистеме остается сложной. Хуже всего со светом сейчас в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Новини.LIVE.

Заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве 7 февраля 2026 года. Фото: Минэнерго

Ситуация со светом в Киеве после атаки РФ 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.

В Минэнерго отметили, что после сегодняшнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Враг атаковал энергообъекты в ряде областей.

Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.

"На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям", — сообщили в ведомстве.

А также добавили, что сейчас ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми.

В Минэнерго отметили, что сейчас жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени — на полтора-два часа.

"Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город разворачивает дополнительные опорные Пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку", — подытожили в ведомстве.

Напомним, что сегодня в большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения света из-за массированной атаки РФ.

Ранее мы информировали о последствиях комбинированного удара РФ по энергетике Украины в ночь на 7 февраля.