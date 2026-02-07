Відео
Головна Київ У Києві світло дають лише на 1,5-2 години — деталі від Міненерго

У Києві світло дають лише на 1,5-2 години — деталі від Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 19:58
У Києві найскладніша ситуація зі світлом — Міненерго
Люди гріються та заряджають гаджети в Пунктах незламності. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Після масованого удару Росії по енергетиці України у ніч проти 7 лютого ситуація в енергосистемі залишається складною. Найгірше зі світлом наразі у Києва та Київській області.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:
Ситуація зі світлом після атаки РФ 7 лютого
Засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві 7 лютого 2026 року. Фото: Міненерго

Ситуація зі світлом у Києві після атаки РФ 7 лютого

Сьогодні, 7 лютого, відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині.

В Міненерго зазначили, що після сьогоднішнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Ворог атакував енергообʼєкти у низці областей.

Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.

"На всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам", — поінформували у відомстві.

А також додали, що нині ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими.

У Міненерго наголосили, що наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу — на півтори-дві години.

"Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні Пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, що сьогодні у більшості регіонів України діють аварійні відключення світла через масовану атаку РФ.

Раніше ми інформували про наслідки комбінованого удару РФ по енергетиці України у ніч проти 7 лютого.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
