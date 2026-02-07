У Києві найскладніша ситуація зі світлом — Міненерго

У Києві світло дають лише на 1,5-2 години — деталі від Міненерго
Після масованого удару Росії по енергетиці України у ніч проти 7 лютого ситуація в енергосистемі залишається складною. Найгірше зі світлом наразі у Києва та Київській області.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Новини.LIVE.
Ситуація зі світлом у Києві після атаки РФ 7 лютого
Сьогодні, 7 лютого, відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині.
В Міненерго зазначили, що після сьогоднішнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Ворог атакував енергообʼєкти у низці областей.
Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.
"На всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам", — поінформували у відомстві.
А також додали, що нині ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими.
У Міненерго наголосили, що наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу — на півтори-дві години.
"Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні Пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку", — підсумували у відомстві.
Нагадаємо, що сьогодні у більшості регіонів України діють аварійні відключення світла через масовану атаку РФ.
Раніше ми інформували про наслідки комбінованого удару РФ по енергетиці України у ніч проти 7 лютого.
