Главная Киев В Киеве торжественно открыли главную новогоднюю елку — видео

В Киеве торжественно открыли главную новогоднюю елку — видео

Дата публикации 5 декабря 2025 18:07
В Киеве открыли новогоднюю елку — фото
Открытие главной елки страны в Киеве 5 декабря 2025 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Как известно, в этом году елка высотой 16 метров и украшена более четырьмя тысячами игрушек.

Об этом с места открытия елки информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Сегодня, 5 декабря, по традиции в Киеве установили главную елку страны.

Елка, как и в прошлом году, — искусственная. Высотой 16 метров.

У Києві відкрили новорічну ялинку
Новогодняя елка в Киеве 5 декабря 2025 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В этом году ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.

Головна ялинка країни
Главная елка страны в Киеве 5 декабря 2025 г. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE
У Києві відкрили новорічну ялинку
Новогодняя елка в Киеве. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
