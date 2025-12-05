В Киеве открыли новогоднюю елку — фото

В Киеве торжественно открыли главную новогоднюю елку — видео
В пятницу, 5 декабря, накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Как известно, в этом году елка высотой 16 метров и украшена более четырьмя тысячами игрушек.
Об этом с места открытия елки информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
В Киеве открыли главную елку страны — фото и видео
Сегодня, 5 декабря, по традиции в Киеве установили главную елку страны.
Елка, как и в прошлом году, — искусственная. Высотой 16 метров.
В этом году ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила.
Елка, украшенная четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.
Ранее мы рассказывали, в какие дни лучше украшать новогоднюю елку 2026.
Также мы информировали, сколько в этом году будет стоить елка в Украине.
Читайте Новини.LIVE!